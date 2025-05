Eurovizi vyhrálo Rakousko. S písní Wasted Love zemi reprezentoval zpěvák JJ

Netalentovaný hňup, seschlý jak švestka, řekl Trump o Bruci Springsteenovi. Pustil se i do Taylor Swift

„Měl by radši držet pusu, dokud se nevrátí zpátky do země – to je prostě normální. A pak uvidíme, jak to s ním dopadne!,“ řekl Donald Trump rockerovi Brucovi Springsteenovi.