26. 6. 2016 |František Kuna, Jakub Knoll |Hokej

Je to už poněkolikáté, co hokejoví fanoušci přemlouvají Jaromíra Jágra, aby se vrátil do reprezentace. Aktuálně tuto prosbu směřují ke Světovému poháru. Ale čerstvý vítěz ankety Zlatá hokejka na slavnostním vyhlášení v Karlových Varech potvrdil, že zářijový turnaj v Torontu bude opravdu bez něj.