‚Kryl byl komplexní umělec. Pracoval s hlínou i maloval.‘ Historici připravili výstavu Ahoj občani!

Muzeum Prahy a Národní archiv vytvořily výstavu Ahoj občani!, která je od 17. listopadu k vidění v domě U Zlatého prstenu. Návštěvníci si mohou připomenout Karla Kryla skrz osobní talismany, poznámky i kuřácké potřeby. Kromě toho lze vidět i jeho olejomalby, kresby a vydané básně. „Karel Kryl byl velmi komplexní umělec. Uznával umění jako řemeslnou dokonalost," vysvětlují v pořadu Host Lucie Výborné Jakub Šlouf a Jiří Křesťan z Národního archivu. Host Lucie Výborné Praha 23:23 18. listopadu 2024

Když jste přemýšleli, co s Krylovou pozůstalosti, kterou od roku 2021 v archivu máte, jak jste došli k tomu, jak ta výstava vypadá teď?

Jakub Šlouf: Karel Kryl je bezesporu velmi populárním zpěvákem. Jeho život a dílo ovlivňovalo mentalitu formování občanské společnosti v Československu i ve střední Evropě, a formovalo ji v různých epochách, před rokem 1989 i po něm.

Různé skupiny fanoušků se odkazují na různá období Karla Kryla před rokem 89 i na jeho kritické názory po něm. A my jsme chtěli uchopit jeho osobnost vcelku, přestat ho dělit na nějaké období slávy kolem okupace roku 1968 a alba Bratříčku, zavírej vrátka a na pozdější období, které je méně známé.

Chtěli jsme ukázat Karla Kryla jako člověka, který dlouhodobě, kontinuálně, v různých epochách československých dějin ovlivňoval občanskou společnost a byl ve všech obdobích velmi kritický k tomu, jakým způsobem jsme žili a pomáhal nám odhalovat naše nedostatky.

Stojíme na začátku výstavy, kde je fotografie – předpokládám, že to je Karel Kryl po návratu z exilu na Letišti Praha v roce 1989, má na sobě ikonickou pruhovanou šálu. Ta je někde tady na výstavě?

Jiří Křesťan: Ano, máme skutečně část oblečení zachovanou. To je 30. listopad roku 1989 a Karel Kryl se vrací do vlasti. Bylo to při smutné příležitosti, zemřela jeho maminka, on dostal humanitární vízum na krátkou dobu, aby se mohl účastnit pohřbu.

Bohatství archivu

Kolik bylo pozůstalosti po Karlu Krylovi? Já jsem pochopila, že jeho paní dlouho váhala, že námluvy trvaly dokonce i několik let. Co všechno jste od ní dostali?

Jakub Šlouf: Paní Marlene Krylová za mnou přišla na doporučení Erazima Koháka. Ona dlouhou dobu uvažovala, co s pozůstalostí (udělá), tak jsem jí ukazoval, jak u nás máme archiválie uložené. Vodil jsem ji i do různých jiných institucí a ona skutečně zodpovědně zvažovala, co s pozůstalostí udělat, a nakonec se rozhodla, že ji svěří našemu archivu.

Byli jsme nesmírně překvapeni bohatstvím toho archivu. Erazim Kohák už mě sám upozorňoval na to, že Karel nevyhodil jediný papírek. On opravdu zachoval všechny varianty písniček, předměty, které ještě uvidíme v průběhu výstavy. Marlene Krylová je zachovala s vědomím toho, že je potřeba je uchovat pro budoucí generace.

Archivní fond je poměrně netypický tím, že kromě písemných materiálů obsahuje i řadu výtvarných děl, olejomaleb, grafik, kreseb, ale dále také zvukových nahrávek, protože Karel Kryl působil dlouhá léta na rádiové stanici Svobodná Evropa, takže jsou tu zvukové nahrávky jeho pořadů, písní, jeho poezie.

Zároveň se dochovalo obrovské množství jeho privátních předmětů, oblečení, vybavení jeho pracovny, kuřácké potřeby. Co si vzpomenete, co vás napadne, se v tom archivním fondu dochovalo. Převáželi jsme jeden obrovský nákladní automobil plný této neobyčejně bohaté a komplexní archivní pozůstalosti, která nechává často nahlédnout i do niterného života autora.

Jiří Křesťan: Ještě musíme dodat, že jsme nečerpali jenom z archivu Karla Kryla, ale že jsme navázali kontakt také s bratrem Janem a rodinou, takže ty zážitky jsme v podstatě měli zdvojené. U Jana jsme viděli malou obrazárnu, sbírku předmětů, která tam zůstala. To jsou věci a archiválie, které tam zůstaly před odchodem do exilu.

Teď jsme u sekce, která se věnuje výtvarným dílům Karla Kryla. Na co se díváme?

Jakub Šlouf: Na této expozici je vidět, že Karel Kryl byl velmi komplexní umělec. Vystudoval keramickou školu, pracoval s hlínou. Uznával umění jako řemeslnou dokonalost. Proto je výtvarné umění velmi spojeno s jeho poezií. On často ve svých poznámkách, kde si načrtával první náčrtky veršů, tak zároveň je i při stranách stránek ilustroval.

Později také vydával knihy, své vlastní básně, nejen ilustrované jeho vlastními kresbami, ale také je i sám vydával v náročných bibliofilských vydáních, takže usiloval o komplexní uměleckou dokonalost.

Co dalšího lze vidět na výstavě Ahoj občani!, která je věnovaná Karlu Krylovi? Čemu se věnoval ve výtvarném umění a jak probíhal převoz jeho pozůstalosti? Poslechněte si celý rozhovor ze záznamu v úvodu článku.