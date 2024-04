Do coloradské knihovny dorazila po 105 letech nevrácená kniha

„Knihu vrátila jedna nejmenovaná žena, která ji dostala od svého bratra, který ji zase našel ve věcech svojí matky v Kansasu,“ uvedla Annaclaire Crumpton, zaměstnankyně Poudre River Public Library District, jak se teď knihovna jmenuje.

Uvnitř knihy je záznam o jejích výpůjčkách. Z něj vyplývá, že byl historický román vypůjčen pouze třikrát, než na více než sto let zmizel. V knize jsou také přiložená výpůjční pravidla. Pokuta za den zpoždění při vrácení tehdy činila dva centy. Z toho vyplývá, že by teď majitel musel zaplatit pokutu 760 dolarů, při připočtení inflace by to ale bylo už 14 tisíc dolarů, to je více než 330 tisíc korun.

Neznámý čtenář, který si tehdy knihu vypůjčil, má podle serveru Smithsonian Magazine štěstí. Knihovna totiž přestala v roce 2020 pokuty vymáhat.

„V knize jsou poznámky a je vidět, že o knihu se čtenář hezky staral, zajímalo by mě, kolik generací si ji předalo, kolik rodičů ji dalo svým dětem,“ uvedla knihovnice z coloradské knihovny. Je tak zřejmé, že kdyby dnes čtenář, který si knihu tehdy půjčil, žil, vedení knihovny by se na něj nezlobilo.