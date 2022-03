OBRAZEM: První vydání Babičky nebo buřinka Palackého. Národní muzeum otevřelo expozici Dějiny

Dějiny jsou již čtvrtá stálá expozice, kterou za posledních osm měsíců otevřelo Národní muzeem.

Kurátoři se tentokrát v sedmi sálech snaží návštěvníkům přiblížit nejenom historické události, ale i každodenní život a zvyky tehdejších obyvatel. Poukazují také na souvislosti a připomínají vztahy našich předků k tomuto území.

Pro lepší orientaci jsou proto po sálech rozmístěny i časové osy, kde jsou zaznamenány nejdůležitější události nejenom pro Čechy, Moravu a Slezsko, ale i pro svět.

Autoři tak vytvořili celistvý pohled do dějin, který se utvrzuje propojením jednotlivých období. Středověk a raný novověk pojí náboženská víra, na raný novověk pak navazuje moderní „dlouhé“ 19. století, které se nese v duchu pokroku a poznání světa pomocí vědy. Neopomenuli ani téma hranic, budování státu a různé stránky identity.

Historické události se snaží přiblížit také pomocí velkoplošných projekcí, díky kterým se návštěvními mohou dozvědět více informací o popravení 27 českých pánů na Staroměstském náměstí roku 1621, zhlédnou rozbor bitvy třicetileté války nebo se ocitnou uprostřed bitvy u Kolína roku 1757.

Historické události se snaží přiblížit také velkoplošné projekce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Práce s interiérem

Expozici u vstupu „brání“ velká zeď středověkého hradiště, do které jsou z druhé strany zapuštěny exponáty. Za branou je pak rotunda s texty v hlaholici nebo kniha s nejstarší českou větou.

Největší dominantou je ale replika Národního muzea, ve které se návštěvnici seznamují se snahami obrozenců o znovunastolení slávy českého národa v průběhu 19. století a s rozmachem bohatého společenského života.

Dějiny 19. století jsou také zasazené do kulis Národního muzea | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Najdete zde několik zajímavých exponátů – například buřinku otce českého moderního dějepisu Františka Palackého, domácí čapku Václava Matěje Krameria nebo odlitek lebky Karla Hynka Máchy. V této epoše nemůže ani chybět první vydání Babičky od Boženy Němcové.

Nebo první výtisky Babičky od Boženy Němcové | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Právě výběr předmětů do jednotlivých expozic ilustruje dobu a ukazuje na smrtelnost v nesmrtelnosti našich předků. Vidíme, jakou úlohu pro ně hrálo náboženství nebo předměty každodenní potřeby. Někdy i trochu luxusu v podobě „mercedesu své doby“ v případě kočáru pražského arcibiskupa Viléma Florentina ze Salm-Salmu, který ale znázorňuje symbol tehdejší technické vyspělosti a dynamiky.

Nechybí ovšem ani dobové obrazy a sochy – třeba unikátní soubor obrazů ze slavnostní dekorace u příležitostí svatořečení Jana Nepomuckého v Římě a v Praze roku 1729, horoskop Albrechta z Valdštějna nebo keramická zdobná dlaždice s vůbec prvním vyobrazením Českého lva z 13. století.

Příklad barokního umění a literatury včetně horoskopu Albrechta z Valdštějna | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stejně jako u předchozích stálých expozic Národního muzea nepomněli ani interaktivní stránku výstavy. Děti i dospělý si tak například mohou zkusit přilbu středověkého rytířem či potěžkat jeho meč.

Dějiny nejsou jenom expozice, která je zajímavým doplňkem hodin dějepisu, ale i příjemně stráveným časem, kde se nenásilně dozvíte o životě našich předků. Pokud ale chcete jít ještě dál do historie, Národní muzeum nabízí expozice Zázraky evoluce nebo Okna do pravěku, která se nachází hned na druhé straně vchodu do Dějin.