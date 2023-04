Od kamene k monumentu. Socha Slezské orlice je téměř hotová. Autora ale stále tíží následky krádeže

Na prázdné místo památníku Sedmidenní války v Orlové po desítkách let znovu dosedne majestátní Slezská orlice. Český rozhlas dva roky sledoval, jak věrná kopie pětimetrového sousoší vzniká. Jeho autor Martin Chmelař už začíná přesně plánovat, jak třicetitunový monument převeze z pražského venkovního ateliéru na druhý konec republiky. Slezská orlice Orlová 10:18 16. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Socha Slezské orlice je už téměř dokončená | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Martin Chmelař, autor díla, sochu rozloží na pět dílů, jednotlivé části obalí molitanem, aby se cestou nic nezničilo, a pak vše na místě s pomocí jeřábu znovu složí. Mezitím stále řeší důsledky krádeže, při které přišel o veškeré sochařské vybavení.

„Když vejdeme sem, tak po pravé straně na tomto stolku v této skříni byly uložené různé sbíjecí věci, kladiva,“ popisuje Chmelař a ukazuje na šuplíky ve skříni.

„V těch šuplících jsem měl i osm různých knižních podob, anatomii pro výtvarníky, klasickou anatomii, nějaké zápisky, skici, které pro mě byly určitým mustrem při vytváření sousoší,“ vysvětluje. Nářadí v nich ale už není. Někdo mu ho ukradl.

„Škoda tu vznikla řádově kolem 530 000,“ dodává. Aby do Orlové vůbec mohl obří sousoší dovést, musel si koupit nové vybavení. „Člověk se musí zadlužit na to, aby si ty věci znovu pořídil, a nebyl čas na to zkoumat, proč se to stalo, kdo to udělal, jestli se to vrátí. Běží nám prostě čas a termín se blíží.“

Jeho kamarádi na platformě Donio.cz spustili kampaň na podporu Martina Chmelaře s názvem Solidaritou proti krádeži.

„Místo toho, aby se sochař v klidu věnoval věci, která ho těší, a splnil všechny podmínky, musí řešit ansámbl věcí, jezdit na výpovědi, brát kolegy na různé výslechy nebo řešit odběry DNA a podobně,“ přibližuje sochař.

Dokončování sochy

I přesto je ale znovu na lešení a Slezskou orlici dokončuje.

„Dáváme tomu výslednou formu a tvar, definujeme, jak to bude vypadat… Ten kámen je samozřejmě ovlivněný počasím, takže sice se to nezdá, ale má v sobě určitou vlhkost. Pro mě je to prostě zmrzlý kus kamene, který je tvrdší. Ale přírodu člověk prostě neovlivní,“ říká a přiznává, že ho kvůli krádeži tlačí čas.

„Tahle celá situace kolem krádeže mi dala stopku kolem asi dvou měsíců.“

Se situací nepomáhala ani povaha kamene. Nešlo se totiž spolehnout na to, že bude dostatečně dobrý. „Bál jsem se hlavně, abych v nějakém kameni nenašel hnízdo nebo nějaký štych… prostě nějaký přírodní kaz, který není vidět na povrchu,“ říká.

„Mám radost, že se někteří lidé ptají a najednou zajímají o sochařinu. Diví se, že něco takového v dnešní době vzniká v podobě takhle velkého monumentu a ještě ke všemu takovou starou technologií.“

Převoz takového monumentu je docela velká logistická operace. Do orlové vyrazí z Prahy těžká technika se Slezskou orlicí na konci dubna.