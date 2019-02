Slavia má za sebou ‚v podstatě dokonalou přípravu‘. Na jaře chce uspět ve všech třech soutěžích

Fotbalová Slavia má za sebou velmi úspěšnou zimní přípravu a před pokračováním ligy má smělé cíle. Chce uspět ve všech soutěžích, které ještě hraje. Vedoucí tým tabulky z Edenu má v lize čtyřbodový náskok před úřadujícími mistry z Plzně. V domácím poháru čeká slávisty čtvrtfinále a v Evropské lize první kolo play-off. Praha 19:54 7. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský pod "dohledem" kapitána Milana Škody | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Příprava byla v podstatě dokonalá. Logisticky, tréninkově i zdravotním stavem hráčů,“ těšilo kouče sešívaných Jindřicha Trpišovského před startem ligového jara, že jeho tým až na drobné detaily splnil během skoro šesti týdnů zimní přípravy přesně to, co měl.

Prý i díky soustředění v teple se týmu vyhýbala zranění. Spokojenost dvaačtyřicetiletý trenér vyjádřil také s šířkou a kvalitou kádru, který je pro ambiciózní klub s velkou fanouškovskou základnou nezbytný.

„Všechny ty tři fronty pro nás jsou důležité. Určitě se nedostaneme do situace, kdy bychom si řekli, že je nějaký zápas v nějaké soutěži míň důležitý. To tady ani nejde,“ ubezpečuje Trpišovský, že se svými svěřenci chce uspět, jak v české lize, tak domácím poháru i Evropské lize.

První utkání po zimní pauze čeká Slavii v nejvyšší domácí soutěži, kterou vede o čtyři body před obhájcem titulu z Plzně. Právě tyto dva týmy jsou nejen podle bookmakerů jasnými favority na zisk ligové trofeje.

„Mám ve své krátké kariéře první možnost zabojovat o mistrovský titul, to je nejvíc, co v Česku může být. Znám to jen z vyprávění od kluků, ale dosáhnout ho je hrozně krásné,“ věří.

Vrba? Těžká váha

A právě to by Trpišovský už letos rád změnil. Bude muset ale vyzrát na protřelé plzeňské viktoriány, kteří mají se bojem o titul a těžkými zápasy na více frontách více zkušeností. A na lavičce Pavla Vrbu.

„V novodobé historii je to nejúspěšnější trenér v Česku. Postoupil do Ligy mistrů, získal tři tituly s Plzní a s reprezentací postoupil na mistrovství Evropy. Úspěchů má hrozně moc, stojí proti nám těžká váha,“ přiznává Jindřich Trpišovský.

Slávisty čeká zápas v Plzni hned ve druhém jarním kole. O titulu ale podle sešívaných nerozhodne. „Když ho zvládneme, dodá nám to hodně sebevědomí. Důležitý bude, ale rozhodující ne,“ tuší kapitán Slavie Milan Škoda.

Sešívaní začnou ligu v sobotu proti Teplicím, příští čtvrtek je pak čeká první zápas play-off Evropské ligy proti Genku. Radiožurnál zápas odvysílá v přímém přenosu, server iROZHLAS nabídne textový online.