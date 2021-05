Boston vyrovnal sérii s Washingtonem. K výhře přispělo nahrávkami i české duo Krejčí a Pastrňák

Čeští hokejisté David Krejčí a David Pastrňák pomohli Bostonu asistencí k výhře nad Washingtonem 4:3 v prodloužení, Bruins i s přispěním českého dua srovnali stav série prvního kola play off NHL na 1:1. Bodoval také Martin Nečas z Caroliny, jehož nahrávka pomohla Hurricanes k výhře 5:2 nad Nashvillem. New York 7:13 18. 5. 2021 (Aktualizováno: 7:30 18. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve druhém utkání série Bostonu s Washingtonem padly čtyři branky v první třetině. Bruins v ní dvakrát vedli, ale Capitals dokázali v obou případech srovnat. Druhou branku Bostonu připravil pro Patrice Bergerona Pastrňák, jenž přihrál mezi kruhy a osamocený kapitán Bostonu zápěstím propálil Craiga Andersona.

Washington se poprvé dostal do vedení ve 48. minutě, kdy se prosadil Garnet Hathaway. Druhou výhru Capitals ale odmítl Taylor Hall, který v 58. minutě dotlačil puk do branky a poslal zápas do prodloužení. Nastavení rozhodl po devětatřiceti sekundách Brad Marchand. Kanadský útočník zakončil střelou bez přípravy akci, na jejímž začátku stál Krejčí.

Carolina, vítěz Centrální divize, porazila v úvodním zápase play off Nashville díky skvěle zvládnuté třetí třetině. Hurricanes ji vyhráli 3:0 a zlomili vývoj utkání na svou stranu. Vítěznou branku zápasu vstřelil po Nečasově nahrávce zpoza branky Švýcar Nino Niederreiter.

Výsledky play-off NHL:

Centrální divize - 1. zápas: Carolina - Nashville 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky: 25. a 48. J. Staal, 14. T. Teräväinen, 43. Niederreiter (Nečas), 59. A. Svečnikov – 13. F. Forsberg, 29. Haula. Střely na branku: 38:24. Diváci: 12.000 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. J. Staal, 2. Pesce, 3. Niederreiter (všichni Carolina). Východní divize - 2. zápas: Washington - Boston 3:4 v prodl. (2:2, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 7. Oshie, 17. a 48. Hathaway – 6. DeBrusk, 10. Bergeron (Pastrňák), 58. Hall, 61. Marchand (Krejčí). Střely na branku: 39:48. Diváci: 5333 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Rask (oba Boston), 3. Hathaway (Washington). Stav série 1:1. Západní divize - 1. zápas: Colorado - St. Louis 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Branky: 41. a 60. MacKinnon, 16. Makar, 49. Landeskog – 37. Kyrou. Střely na branku: 50:23. Diváci: 7741 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Landeskog, 2. MacKinnon, 3. Makar (všichni Colorado).