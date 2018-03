David Krejčí

7. 1. 2017 |František Kuna, VM |Hokej

Podle papírových předpokladů by Boston v NHL neměl mít problémy s postupem do vyřazovacích bojů, jenže Medvědi se v aktuální sezoně zasekli a aktuálně jsou mimo postupové pozice. V posledních zápasech se zasekla i střelecká forma Davida Pastrňáka. Český mladík ale věří, že se sezonu povede ve druhé půlce zachránit. V Massachusetts by rád podepsal i další smlouvu.