2010: Vzpoura na lodi ‚Les Bleus‘. Francouzský tým rozklížily hádky, hráči odešli z tréninku

Stávka. Jev, který neodmyslitelně patří k Francii, se v roce 2010 objevil i tam, kde ho nechtěli vidět ani Francouzi: ve fotbalové reprezentaci na mistrovství světa. Po vyhazovu Nicolase Anelky odešli hráči pod vedením kapitána Patrice Evry z tréninku během šampionátu. Hádky s trenérem podtrhly mizerné výkony na trávníku. Z Jihoafrické republiky odjížděl jeden z favoritů s ostudou už po základní skupině. Praha 17:24 2. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Raymond Domenech a kapitán francouzské fotbalové reprezentace Patrice Evra na mistrovství světa v roce 2010 | Zdroj: Profimedia

Vicemistři světa z roku 2006 (o Zidanově neslavném konci jsme psali v seriálu zde) na sebe nechvalně upozornili už v nepříliš povedené kvalifikaci. V rozhodujícím zápase baráže proti Irsku totiž před postupovou brankou zahrál Thiery Henry zcela jednoznačně rukou, což ovšem všichni arbitři na hřišti přehlédli.

Další kontroverze vyvolala nominace trenéra Raymonda Domenecha na šampionát v Jihoafrické repoublice, který nechal doma hvězdy Patricka Vieiru nebo Karima Benzemu.

Ještě před prvním zápasem musel kapitán Patrice Evra krotit Floranta Maloudu, aby se na tréninku na kouče nevrhnul, což vedlo francouzskou legendu Zinedina Zidana, aby uštěpačně podotkl, že Domenech nemá nad týmem kontrolu a že to „není kouč“.

Francouzi odstartovali turnaj bezgólovou remízou s Uruguayí. Zatímco na trávníku působila reprezentace „Les Bleus“ („Modrých“, což je přezdívka podle tradiční barvy francouzských dresů) matně, v zákulisí týmu to bublalo.

Erupce emocí vybuchly během druhého zápasu proti Mexiku. Kouč Domenech v poločase za stavu 0:1 vystřídal útočníka Nicolase Anelku, kterému vyčítal „špatnou poziční hru“. Anelka stažení ze hry nesl velmi nelibě, a tak v šatně zatopil pod kotlem: poslal trenéra do tmavých zadních partií a ještě ho nazval synem prostitutky.

Výbušný incident se brzy dostal do médií a do věci se vložil francouzský fotbalový svaz. Anelku vyzval k veřejné omluvě. Když tak útočník neučinil, vyloučil ho z týmu a poslal domů.

Druhý den přijeli hráči na trénink, který mohla sledovat média, což v hojném počtu pochopitelně činila. Kapitán Evra, který usilovně hledal zrádce, jenž vynesl médiím okolnosti Anelkovy hádky s trenérem, se dostal do pře s kondičním koučem Robertem Duvernem: roztrhnout oba kohouty přispěchal kouč Domenech.

Po této výměně názorů se hráči sebrali a odešli do autobusu. Zkoprnělému kouči zanechali jen dopis. „Všichni hráči bez výjimky nesouhlasí s rozhodnutím svazu vyloučit Nicolase Anelku. Na žádost týmu chtěl Anelka situaci probrat, ale byl ignorován,“ stálo v něm.

Francouzský tisk psal o nejčernější hodině, sportovní ředitel reprezentace Jean-Louis Valentin rezignoval. „Je to skandál pro Francii. Nechtějí trénovat. To je nepřijatelné. Pro mě to skončilo. Jsem znechucený,“ prohlásil.

Francouzský svaz se bránil, uvedl, že Anelka s vedením týmu za účasti kapitána Evry jednal a že chování hráčů je nepřijatelné. „Chceme se omluvit naší zemi. Vše bude řádně vyšetřeno,“ napsal v prohlášení.

Domenech tvrdil, že Anelka dostal možnost se omluvit. „Jeho vyloučení bylo správné. Je mi líto dětí, pro které národní tým něco znamenal.“

Rozhádaní Francouzi bez kapitána Evry v sestavě prohráli v posledním zápase ve skupině s domácími Johoafričany 1:2 a šampionát pro ně skončil. Aféra nicméně žila dál. Anelka i Evra dostali zákaz reprezentovat (Evru později povolal kouč Didier Deschamps zpět), řada starších hráčů odešla z národního týmu.

A trenér Domenech skončil.

Zajímavosti MS v Jihoafrické republice Šlo o první fotbalové mistrovství světa, které pořádala některá z afrických zemí. Pořadatelství získala Jihoafrická republika, která dostala přednost před Egyptem nebo Marokem. S kampaní pomáhal pořadatelům i prezident Nelson Mandela.

Ve finále se utkali Španělé a „věčně druzí“ Nizozemci. Zápas o zlato ovlivnil ošklivý zákrok na Xabiho Alonsa, po němž byl Nigel de Jong vyloučen. Španělé, kteří o dva roky dříve vyhráli i EURO, rozhodli o svém triumfu jediným gólem v prodloužení a poprvé se stali mistry světa.

Jediný neporažený tým šampionátu byl se třemi remízami Nový Zéland (Španělé totiž prohráli úvodní duel MS). Na postup ze skupiny to ale Novému Zélamdu nestačilo.

Šampionát přinesl jednu novinku: vuvuzelu, africký lidový nástroj. V moderní úpravě jde o dosti hlasitý plastový roh.