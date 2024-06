Švýcaří hrají výborně, prosadit se proti nim je těžké. Německo na Euru postupuje zaslouženě, říká Horváth

Mistrovství Evropy ve fotbale má za sebou první osmifinálové duely. Německo v domácím prostředí vyhrálo 2:0 nad Dánskem a Švýcarsko zvítězilo stejným poměrem nad obhájci titulu z Itálie. „Švýcaři hodně koukají do budoucna a myslím si, že to je na jejich projevu a fotbalu vidět,“ zhodnotil zápas fotbalový expert Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Dánové podle něj fotbalové mistrovství Evropy opouští se vztyčenou hlavou. Rozhovor Praha 11:19 30. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Druhý a vítězný gól Německa proti Dánsku zajistil Jamal Musiala | Foto: Thilo Schmuelgen | Zdroj: Reuters

V sobotu jsi nás tak dlouho přesvědčoval o tom, že Švýcaři mohou vyřadit Itálii, až se to doopravdy stalo. Italové byli bezzubí, bez nápadu, podali špatný výkon. Překvapilo tě to vůbec?

Nepřekvapilo. Já jsem to čekal. bez ohledu na Italy Švýcaři hráli s Německem fantasticky. Včera to potvrdili bez výhrady. Můžeme zmínit to, že Italové dali dvě tyče. Jednu úplně náhodnou a druhou v podstatě nečekanou, spíše taky náhodnou. Měli jednu střelu na bránu a na to nemůžou přemýšlet o postupu.

Italové tedy zažívají těžké časy. Dvakrát po sobě chyběli na MS, teď celkem rychle vypadli na Euru. Co se to s Itálií děje?

Je tam obměna, bylo to vidět. Ti hráči, nechci říct, že nevěděli, co mají hrát, ale Švýcaři hrají opravdu výborně. Bylo těžké se proti nim prosazovat.

U Italů za mě jediný hráč, který malinko chtěl nebo byl trochu vidět, byl Chiesa, možná trošinku Barella který pak byl střídaný. A to je hodně málo. Už minulý šampionát byl nejlepším hráčem Donnarumma, což svědčí o tom, jakým stylem Italové hrají, a letos jim to prostě nevyšlo. Nedařilo se jim ani v defenzivě, takže letos na úspěch prostě nemohli pomýšlet.

Co se to naopak děje se Švýcarskem? Hokejisti nedávno hráli finále MS, fotbalisti jsou teď ve čtvrtfinále Eura. Je to náhoda, nebo ve Švýcarsku dělají profesionální sport lépe než jinde?

Lépe než jinde asi myslíš u nás. Já si myslím, že to náhoda není. Švýcaři jsou národ, který do mládeže velmi investuje. Jsou tam i silné hlavní kluby, které mládež hodně podporují.

Švýcarští hráči viz Xhaka hrají na nejvyšší úrovni a jsou obklopení hráči, kteří jsou velmi dobří, takže tam to překvapení úplně není. V hokeji je to velmi podobné. Švýcaři hodně koukají do budoucna a myslím si, že to je na jejich projevu a fotbalu celkově vidět.

A co říct k tomu celkem atraktivnímu souboji Německa s Dánskem? Postoupili Němci zaslouženě?

Pěkný zápas. Němci asi postoupili zaslouženě. Začátek měli hodně dobrý, měli hodně zakončení, hodně velký tlak, který je provázel celý šampionát.

Nicméně Dánové hru vyrovnali a pak rozhodly samozřejmě velmi smolné a sporné momenty, Dánové dali gól– byl to asi centimetrový offside – a hned z protiútoku, kdy Dánům neuznali gól, byl centr, který tečoval, myslím, palcem ruky ten samý hráč, který před minutou skóroval a kopala se penalta proti Dánsku. Zápas se pak už rozhodl směrem k Dánům.

Ale myslím, že Dánové odchází ze vztyčenou hlavou. Odehráli velmi dobrý zápas. To, že neproměňovali své šance, je stálo větší šanci na postup.

Utkání bylo na konci první půle na více než 20 minut přerušené kvůli bouřce. Zažil jsi v kariéře něco takového?

Zažil jsem to jednou, když jsme hráli za Teplice v Blšanech a byla taky taková hrozná, velká bouřka. Asi v 10. minutě se zápas přerušil v podstatě na podobnou dobu.

Není to nic příjemného. My jsme samozřejmě byli na začátku toho zápasu, toto bylo vlastně ve 34. minutě, pokud se nepletu, takže úplně nic příjemného, ale zkrátka patří to k tomu. Někdy je lepší samozřejmě neriskovat zdraví hráčů a ten zápas přerušit, nic se nestalo.

Co se děje v kabině během té půlhodiny, kdy se venku žení čerti a ty se máš dál koncentrovat na to, abys dohrál na nějaké úrovni zápas?

Jednoznačně je důležité se udržovat v nějaké provozní teplotě, protože pak už není žádný velký čas na rozcvičku. A samozřejmě pokud je ta možnost, tak se převléknout do suchého, protože už jsme viděli předtím, než hráči odešli do kabin, že v Dortmundu padaly proudy vody. Někteří fanoušci toho využili ke sprše z tribun. Hráči se ale samozřejmě asi nemyli, spíše se převlékli do suchého.

Pokud jde o nedělní osmifinálové zápasy, Anglie je velkým favoritem proti Slovensku. Španělé jsou velkými favority proti Gruzíncům. Očekáváš výhry favorizovaných týmů, nebo by mohli Slováci, případně Gruzínci potrápit soupeře?

Očekávám samozřejmě výhru Španělů. Ale v tom prvním nedělním zápase bych byl malinko opatrnější. Slováci něco předvedli, jsou zajímavým mužstvem. Dokážou překvapit.

Anglie není úplně v top formě. Teď má šanci to změnit. Pokud dnes postoupí, tak už se s nimi bude muset počítat opravdu zase o něco víc, ale nemyslím si, že to bude tak jednoznačné. Trochu věřím tomu, že v tomto zápase bychom mohli vidět překvapení, u Španělska to nepředpokládám.