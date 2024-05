Věděli jsme, že je nemůžeme podcenit, komentoval výhru nad Rakušany spokojený gólman Mrázek

Pátý zápas, čtvrtá výhra, čisté konto, jisté čtvrtfinále. Tak by se dal krátce shrnout souboj českých hokejistů s Rakušany na světovém šampionátu v Praze.

Před turnajem by se triumf nad Rakouskem dal označit jako povinný. Jenže hokejisté z alpské země na šampionátu v Praze bodovali proti Kanadě a porazili Finsko. Možná proto zažívali fanoušci na tribunách po poklidné výhře 4:0 ryzí radost.

„Věděli jsme, že je nemůžeme podcenit, protože tu předvádí skvělý hokej. Věděli jsme, že budou nepříjemní. Ukázaly to první dvě třetiny, kdy to bylo 1:0. A kdyby ty dvě branky nepadly ke konci druhé třetiny, tak nás mohli zatlačit. V poslední třetině jsme to kontrolovali,“ těšilo jednoho z hrdinů zápasu brankáře Petra Mrázka, který zaznamenal 21 zákroků a vynuloval Rakušany.

„I když na začátku na mě střel nešlo moc, tak jsem si vyjel za bránu, dokázal puk rozehrát, dostat se do hry. Když má gólman střely, tak se pak cítí lépe a lépe,“ dodal Mrázek.

Jistý postup

Čtvrté vítězství z pěti utkání ještě zlepšilo už tak dobrou náladu v českém mužstvu. Národní tým si totiž díky zisku tří bodů zajistil účast ve čtvrtfinále.

„Je to zásluha celého týmu, určitě jsme za to rádi. Dneska to byl dobře odehraný zápas,“ řekl forvard Ondřej Palát.

Ten už s reprezentací vyhlíží večerní souboj proti Velké Británii, ve kterém už by měla nastoupit nová česká posila ze zámoří, útočník Caroliny Martin Nečas. Zápas začne ve 20.20, živě ho nabídneme na Radiožurnálu, Radiožurnálu Sport, na internetu, nebo v aplikaci mujRozhlas.