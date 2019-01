Byli jsme víc soustředění na koncovku, hodnotil výhru basketbalistů Nymburka Bohačík

Basketbalisté Nymburka už nejsou ve skupině C Ligy mistrů poslední v tabulce. V 10. kole si před svými fanoušky poradili s litevským Lietkabelisem 78:71 a o něco málo zvýšili své šance na umístění do šestého místa. Právě to zaručuje účast v jarním play off evropských pohárů.

