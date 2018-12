Nymburk v Lize mistrů opět prohrál s Dijonem a postup má daleko

Basketbalisté Nymburku v osmém kole Ligy mistrů prohráli doma s Dijonem 78:89 a dělí se s ním o poslední místo ve skupině C. S bilancí dvou výher a šesti porážek tak už budou šest kol před koncem základní části jen obtížně bojovat o první čtyři místa a účast v play off. Budou se muset soustředit hlavně na páté a šesté místo, zaručující postup do FIBA Europe Cupu. Dijon má rovněž dvě výhry a obě proti Nymburku. Nymburk 23:20 11. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gavin Ware se snaží zabránit střele nymburského Vojtěcha Hrubana | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Zklamání je to velké. Nezvládli jsme to vlastní neschopností přizpůsobit se průběhu zápasu. Mrzí to a mrzet to bude dál,“ řekl po utkání Vojtěch Hruban, s 24 body nejlepší střelec zápasu. „Postupový vlak nám ujel a teď se musíme soustředit na to, abychom pod sebou nechali dva týmy a hráli alespoň FIBA Cup,“ dodal.

Nymburk nezvládl koncovku. Český tým prohrál v Lize mistrů s Bambergem 78:84 Číst článek

Nymburk se v poslední době trochu trápil i v české lize a také dnes ukazoval, že není v ideální formě. Problém měl s odskakujícími hráči po cloně i na doskoku a dobrý výkon nepodal ani v útoku kvůli soupeřově dotěrné obraně. Když se přidaly chyby a zbytečné ztráty, začal Dijon unikat a už v první půli si vytvořil náskok 14 bodů.

Velmi dobře hrál rozehrávač francouzského celku David Holston, který proměňoval i střely z velké dálky s klaksonem, jako v poslední vteřině poločasu. „Dnes trefil všechno, je ohromně technický a rychlý, trefuje se z dálky i ze sedmi metrů o desku,“ uvedl pivot Martin Kříž.

Ve třetí čtvrtině zavelel Hruban, dal devět ze svých 24 bodů a Nymburk začal až sedmnáctibodový náskok Dijonu pomalu snižovat. Tři minuty před koncem se přiblížil na šest bodů, ale pak opět zaúřadoval jen 172 centimetrů vysoký Holston a pěti body po sobě definitivně rozhodl.

„On nás zničil i u nich, což byl asi důvod, proč jsme ho nechtěli přebírat celý zápas. Trefoval těžké střely. I na konci, kdy to vypadalo, že se můžeme dotáhnout, tak se trefil a zkušeně si to pohlídal. Má sice 170 centimetrů, ale tyhle střely jsou v podstatě neubránitelné a on to umí dávat,“ ocenil soupeře Hruban.

„Francouzi hráli dobře, zvládli i konec, drželi se svého plánu a ten jim vycházel. My na to nedokázali zareagovat a hodně jsme jim to ulehčili. Vykopali jsme si v první půli velkou díru a nedokázali jsme se vrátit do zápasu, aby to mělo hlavu a patu,“ dodal Hruban.

Nymburští hráči ale postupové vyhlídky ještě vzdávat nechtějí. „Teď už to pro nás bude hodně těžké, ale trenér nás upozorňoval, že to nesmíme vzdávat. Pořád se může stát cokoli. Teď pojedeme na AEK, kde do toho musíme šlápnout naplno a pokusit se přivést výhru. Rozhodně se nevzdáváme, budeme bojovat o každý bod a pak uvidíme,“ prohlásil Kříž.