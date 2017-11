Číňanka Feng se stala golfovou světovou jedničkou, komunisté v Číně tento sport odsuzují

Čínská golfistka Shanshan Feng se v pondělí stala světovou jedničkou, je to vůbec poprvé v historii, co se to nějakému Číňanovi povedlo. Ostatně tomu se dá těžko divit, vždyť golf jako symbol kapitalistického sportu nemá v komunistické Číně příliš velkou oporu a letos v lednu ho tam dokonce znovu zakázali.

Aby situace byla ještě více zamotaná, tak Feng se na první příčku světového žebříčku dostala po vítězství na turnaji v Číně.

Golf v Číně zakázal už Mao Ce-tung v roce 1949, když nastoupil k moci, popsal ho tehdy jako sport milionářů a nechal zavřít všechna hřiště. Na konci minulého století se poměry uvolnily, začala se stavět hřiště, kterých bylo v roce 2004 okolo dvou set.

.@shanshanfengCHN moves to No. 1 in Rolex Women's World Golf Rankings - becomes 1st Chinese player, male or female, to reach World No. 1



