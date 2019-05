O volejbalovém mistrovi rozhodne pátý zápas. Zvítězí opět domácí tým nebo Liberec prolomí tuto statistiku?

Volejbalisté liberecké Dukly vyrovnali stav finálové série extraligy na 2:2. Rozhodlo o tom jejich pětisetové vítězství v domácí hale nad Českými Budějovicemi. Ani jeden z týmů tak zatím nedokázal v této sérii vyhrát na soupeřově palubovce, i když Jihočeši k tomu měli tentokrát velmi blízko. Liberec 14:13 2. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost volejbalistů Liberce po vítězství v pátém setu čtvrtého zápasu finálové série proti Českým Budějovicím | Foto: Radek Petrášek / ČTK | Zdroj: ČTK

Českobudějovický Jihostroj vedl 2:1 na sety a náskok si vypracoval i v tom čtvrtém. Až k titulu ale zápas nedotáhl. „Povedl se obrat Pietruczukovi a také se opět potvrdilo, že domácí prostředí je hráč navíc. Hlavně ale podávali mnohem lépe než u nás, což bylo asi klíčové,“ přemýšlel nad důvodem neúspěchu v tomto zápase kapitán hostů Radek Mach.

Volejbalová Dukla Liberec vyrovnala finálovou sérii proti Jihostroji na 1:1 Číst článek

Trenér liberecké Dukly Michal Nekola byl na svůj tým hrdý. Liberec podle něj ukázal obrovskou morální sílu. „Zase jsme uhájili domácí neporazitelnost. Teď nezbývá nic jiného, než vyhrát v Budějovicích, abychom vyhráli titul,“ přál si Nekola.

Liberec dokázal otočit průběh čtvrtého setu. Prohrával v něm o čtyři body, ale pak přišel na servis zmíněný Bartosz Pietroczuk.

„Museli jsme něco udělat, protože Budějovice dobře přihrávaly a měly dobrý útok, takže jsme museli něco zkusit trošku změnit na servisu. Bylo to těžké, tak jsem to poslal dopředu a vyšlo to super. Dělal jsem to tak dál, dál a dál, až jsme ten zápas vyhráli. Mám tak velkou radost z celého týmu, že jsme to uhráli, protože to bylo vážně těžké.“

V Českých Budějovicích hráli volejbalisté Liberce dva zápasy, ale nedokázali tam vyhrát zatím ani jeden set.

„Je tam malá hala a Budějovice mají dobrý servis. Nám, se tam ale moc špatně nízko nahrává právě kvůli výšce haly, a tím pádem se nám i špatně smečuje a tak podobně,“ vysvětlil před posledním rozhodujícím zápasem Pietroczuk. Závěrečný duel mezi volejbalisty Liberce a Českých Budějovic se sehraje na jihu Čech ve čtvrtek deset minut po páté hodině.