Futsalisté Sparty přišli o první ligu. Klub nesplnil podmínky licenčního řízení

Jsme šťastné a v euforii. Oproti přípravě jsme se hodně zlepšily, myslí si basketbalistka Hamzová

„Na začátku druhého poločasu jsme byly vážně hodně dole. Ale zvládly jsme to, otočily jsme to. Myslím si, že náš tým má velký potenciál a to jsme ukázaly,“ řekla Hamzová Radiožurnálu Sport.