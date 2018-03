1. 2. 2014 |Jan Suchan, František Kuna, Marek Augustin |Fotbal

Dvanáctkrát to zkusili a dvanáctkrát se to českým futsalistům nepovedlo. Získat proti dlouhodobě nejlepšímu reprezentačnímu týmu Evropy Španělsku aspoň bod, to je pro ně zatím nesplnitelný cíl. Pokud to tak zůstane, pojedou Češi z mistrovství Evropy z Antverp už po základní skupině. Přitom už teď naopak mohli mít jistotu postupu do čtvrtfinále.