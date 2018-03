10. 11. 2012 |Jan Kaliba, bre |Zimní sporty

Kdyby hrála Šárka Záhrobská šachy nebo kulečník, asi by nevadilo, že už čtyři měsíce po operaci hlavy zase soutěží. Ale vydat se střemhlav dolů po namrzlém kopci s prkýnky připevněnými k nohám, to není právě nejobvyklejší způsob, jak se zotavit z vážné nemoci. Jenže česká lyžařka má do téhle terapie chuť, a tak se už dnes za polárním kruhem, ve finském Levi, postaví na start prvního slalomu nové sezóny Světového poháru.