19. 7. 2011 |Jan Šmíd |Ekonomika

Cestující do Francie se mohou v závěru měsíce dostat do potíží. Odbory letecké společnosti Air France pohrozily vyhlášením stávky od 29. července, pokud s nimi nevstoupí vedení Air France do jednání o zlepšení podmínek letušek a stevardů. Stávka by měla trvat čtyři dny.