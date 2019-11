16.00 - Shromáždění začíná. Zpívá se neoficiální studentská hymna Gaudeamus igitur. Monika Pajerová vítá demonstranty a oznamuje program. Státní bezpečnost odhaduje počet shromážděných na 15 tisíc. Objevují se zde různé transparenty například: „K vánocům svobodu!“, „Studenti všech fakult, spojte se!“, „Studenti, už nikdy o nás bez nás!“, „Evropu bez politických vězňů“, „Přestaňte bít studenty“, „Respektujeme akademické svobody!“, „Nechceme Miloše!“, „Svobodnou republiku ve svobodné Evropě!“, „Demisi dinosaurů!“, „Jan Opletal - Jan Palach“, „Nechceme kůl v plotě!“ a další.

16.05 - Dr. Josef Šárka, který se účastnil pohřbu Jana Opletala v roce 1939, má první projev. Mluví jasně: „Studenti, nedejte se, jsem rád, že bojujete o to, o co jsme bojovali my tenkrát.“ Následuje bouřlivý potlesk a volání: „Svobodu! Svobodu!“, pak dav volá: „Dialog! Dialog!“