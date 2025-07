‚Dodnes symbolizuje ideály pravdy.‘ Česko si připomíná 610 let od upálení mistra Jana Husa

Od upálení mistra Jana Husa uplynulo 610 let. Jeho osud si lidé v neděli připomínají jak v Česku, tak třeba v německé Kostnici. Právě tam ho katolická církev během koncilu v roce 1415 odsoudila za kacířství. Hus ji kritizoval především za její morální úpadek a obchodování s odpustky. Praha 11:08 6. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mistr Jan Hus | Foto: Adriana Krobová

„Husova obliba v Čechách souvisí také s jeho odporem k autoritám. S tím, že jeho pojetí církve bylo pojetí církve jako božího lidu a takovým jistým odporem ke korupci autorit. Myslím, že to je ten důvod, proč je Čechům tak blízký,“ míní náboženský redaktor Českého rozhlasu Adam Šindelář.

Podle něj mistr Jan Hus dodnes symbolizuje ideály pravdy a autenticity. Jedním z jeho poselství bylo odkrývání a hledání pravdy, tedy něco, s čím se můžou ztotožnit lidé i v současné době, tvrdí literární historik z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Martin Putna.

„V tom smyslu je Husův svátek velmi současný. Ve světě, který věří na různé alternativní pravdy, lži a manipulace a na různé autoritativní vladaře, je Husův apel na pravdu, která stojí nad námi nade všemi, nesmírně aktuální,“ podotýká.

Lidé si tak Den upálení mistra Jana Husa každoročně připomínají, a to i přesto, že je Česko považováno za jednu z nejméně nábožensky založených zemí v Evropě.

Hus jako rektor

Hus vystudoval svobodná umění a teologii na Univerzitě Karlově. V roce 1400 byl pak vysvěcen na kněze. Angažoval se ale i ve vzdělávání a univerzitním dění.

„Stal se učitelem a zastával také pozici rektora univerzity. Seznámil se s učením anglického reformátora Johna Wycliffa a kolem roku 1410 začíná docházet k tomu velkém konfliktu, který vyvrcholí Kutnohorským dekretem,“ říká historik Jan Royt.

Dekret změnil poměry mezi národy na univerzitě ve prospěch Čechů. Němečtí učitelé a studenti začali hromadně opouštět Prahu i univerzitu. Hus v té době vystupoval jako obránce českého národa.

„Koncil v Kostnici Husovi později vytkl, že příliš přestřelil otázku takzvané predestinace, augistinovskou otázku a nakonec mu vytkl, že zakládá vlastní církev vyvolených, sektu, kterou v Praze má vést on,“ přibližuje teolog, filozof a vikář Československé církve husitské Martin Chadima.

Hus za komunismu

Sociální rozměr jeho kázání a kritiku církve později komunistický režim zneužil ke své propagandě. Historička Eva Doležalová odkazuje například na film Otakara Vávry Jan Hus z roku 1954.

„Ve filmu je bojovník, který silně bojuje za český národ, který zesiluje sociální akcent husitského hnutí a najednou z Husa mizí to, co bylo velmi významné, a to ten poctivý křesťan, dobrý kněz, který chce stále zůstat člověkem uvnitř církve,“ poukazuje.

Lidé si v neděli připomenou Jana Husa v podstatě po celém Česku při bohoslužbách nebo třeba během takzvaných Husových oslav v jeho rodném Husinci v jižních Čechách. Vzpomínkové akce v německé Kostnici završí pietní ceremonie s kladením věnců na místě, kde byl kněz upálen, u takzvaného Husova kamene.