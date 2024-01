Ekologický přínos vlků? Vědci zjišťují, jaký mají šelmy vliv na obnovu lesů, když loví přemnoženou zvěř

Rostoucí populace vlka na Šumavě by mohla mít vliv na obnovu lesa, a to díky dopadu výskytu těchto šelem na pohyb a počet jelenů, srnců a divokých prasat. Zda to tak je, nyní zkoumají vědci. V tiskové zprávě to v pondělí uvedla mluvčí České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze Karla Mráčková. Na výzkumu se podílí také správy českého Národního parku Šumava a německého Národního parku Bavorský les.

