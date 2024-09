Čtyři příběhy voleb: Pirátská jatka, Babišův válec, jihočeský trhák a faktor povodně

35 %, deset krajů ze třinácti, kde se volilo pro hnutí ANO, to je válec.

Je to válec. Je to velký úspěch, ale samozřejmě jak moc výrazný úspěch to je a jak moc výrazná změna to bude oproti stavu před čtyřmi, to se ukáže až po vyjednávání o složení konkrétních krajských koalic. Byť jsou krajské volby jednokolové, tak mají de facto dvě kola a to druhé kolo je ještě důležitější.

První kolo je samozřejmě důležité, abyste se vůbec dostali do krajského zastupitelstva, abyste získali nějakou podporu, abyste mohli o něčem vyjednávat. Ale pak je důležité vyjednávat. Hnutí ANO se před čtyřmi roky stalo to, že se sice těšilo z výrazného úspěchu, ale pak získalo pouze tři hejtmany. Tentokrát to asi bude výrazně lepší, protože už nyní je zřejmé, že v Moravskoslezském a Karlovarském kraji se ANO obejde bez koaličních partnerů.

Tam mohou být jednobarevné vlády.

Mohou a nemusí, protože záleží na uvážení konkrétních reprezentací, zda někoho ještě přizvou k podílu na moci. V Moravskoslezském kraji je pravděpodobné, že se tak stane, uvidíme, jak se zachovají v Karlovarském kraji. Ale i v jiných krajích je výchozí pozice Hnutí ANO nyní výrazně lepší. A v některých krajích se krajská koalice, krajská vláda, bez Hnutí ANO neobejde.

Když šéf ANO Andrej Babiš přicházel do svého štábu, byl před kamerami a mikrofony novinářů z toho vítězství velmi nadšený. Dokonce říkal, že je místopředseda Hnutí Karel Havlíček bůh, protože objížděl hospodu po hospodě ve Středočeském kraji a zajistil skutečně výborný výsledek Hnutí ANO ve Středočeském kraji. Nicméně ve Středočeském kraji asi ANO nebude mít hejtmana a pokud by mělo, nebyl by to Karel Havlíček, aby nekumuloval všechny funkce, které má. Nakonec tam budou mít většinu asi Starostové a koalice Spolu. Jak jste mluvil o tom, že první kolo těchto voleb je u uren a to druhé u kulatých jednacích stolů, tak tady, slovy Andreje Babiše z minulých let, je zase obejdou.

Je zajímavé, že Hnutí ANO bralo právě Středočeský kraj za prestižní region, kde chtělo za každou cenu uspět. Nakonec tedy uspělo, ale uspělo tím, že volby sice vyhrálo, ale pokud se nic zásadního nestane, tak je velmi pravděpodobné, že stejně vládnout nebude, protože Starostové a nezávislí společně s koalicí Spolu by měli mít těsnou většinu jednoho mandátu a budou moct utvořit většinovou vládu nad Středočeským krajem. Takže je velmi pravděpodobné, že vládnutí v této sestavě bude pokračovat.

A když Andrej Babiš hovořil o tom, že Karel Havlíček je bůh, protože zajistil výraznou podporu Hnutí ANO a dokonce dostal velké množství preferenčních hlasů, myslím, že kolem 12 tisíc, tak v tomto příměru by se dalo pokračovat, že sice Starostové a nezávislí nevyhráli, ale kdybychom to měřili preferenčními hlasy, tak bohyní je současná a patrně i budoucí hejtmanka Pecková, která získala ještě o několik tisíc preferenčních hlasů více a dosáhla výsledku, který úplně neodpovídal tomu, jak se vyvíjely volební preference a dokonce jaký byl volební potenciál Starostů.

Čím to je, že ANO takto dominuje a v krajských volbách skutečně všechny ostatní přejeli? Zafungovalo to propojení, že měli skutečně viditelnou celostátní kampaň s jednoznačným motem, které ale bylo spojené spíše s úrovní vládní než krajskou, tedy „Vrátíme vám to, co vám Fialova vláda vzala“, a že se ukazovali spíše celostátní politici, než ti krajští?

Zafungovalo to a zafungovalo to také z toho důvodu, že Hnutí ANO je v současné době na celostátní úrovni v opozici. Česká republika si procházela a stále ještě prochází ne úplně lehkým obdobím, řada lidí pociťovala pokles životní úrovně, vláda byla nepopulární a Hnutí ANO na tom zkrátka postavilo svoji kampaň do krajských voleb. Ostatně hlavní heslo „Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala“ rezonovalo a patrně fungovalo. Byť když se zeptáte některých konkrétních kandidátů na hejtmana, tak nejsou schopní konkrétně odpovědět, co budou vracet. Když takovýto dotaz dostal Andrej Babiš, tak hovořil o tom, že se například někde nedostávají peníze na školy a tak dále, že to vzala Fialova vláda, že oni, když budou vládci nad kraji, tak ty peníze zajistí z krajských rozpočtů a do škol je dají a podobně.

Ale myslím si, že když šli lidé k volbám, že takto neuvažovali a že to z určité části bylo to, co ANO slibovalo, tedy referendum o nepopulární Fialově vládě. A myslím si, že to zabralo.

Pirátský debalk

Když se na výsledky dívá Pirátská strana, šéf Pirátů Ivan Bartoš, tak je to debakl. Tři mandáty jenom v Plzeňském kraji, všude jinde čistá nula. Přitom obhajovali více než devadesát křesel. To jsou jatka.

Ano, přišli o devadesát šest zastupitelů, což je výrazné číslo. Zbyli jim pouze tři v Plzeňském kraji, kde navíc pan Špoták působil určitou část funkčního období jako hejtman. Je to jenom názorný příklad toho, že Piráti opět neuspěli v dalších volbách. Když se tak stalo ve volbách do Poslanecké sněmovny, tak se to dalo ještě vysvětlit tím, že voliči Pirátů nedocenili fenomén kroužkování, že to podcenili a že sice přišli k volbám, ale tím, že nekroužkovali, tak vlastně podpořili spíše Starosty a nezávislé než Piráty. V evropských volbách už toto tvrdit nešlo a tam přišli o dvě křesla – v Evropském parlamentu mají ze tří křesel jedno, takže to byl výrazný debakl, kdy už se uvažovalo o tom, že by možná mohlo dojít k výměně v čele strany, kdy někteří nespokojení Piráti alespoň takovouto představu měli. Nyní je to další debakl a po něm následuje logicky to, že předsednictvo Pirátů dává své funkce k dispozici a ukáže se, nakolik jsou Piráti s vedením nespokojení a nakolik ho za to v „odmění“.

Myslím, že do 14 dnů by mělo být hlasování o tom, jestli má předsednictvo Pirátů důvěru nebo nemá. Pokud by ji nemělo, tak by rezignovalo. Jsou to už několikáté volby, v nichž Piráti neuspěli. Budu citovat Zuzanu Klusovou, která byla lídryní Pirátů v Moravskoslezském kraji právě pro tyto volby. Na sociální síti X napsala: „Je to v… doplňte si.“ Tak kde to je?

Já to doplňovat nebudu, protože bych byl vulgární.

Až tam to je pro pirátskou stranu?

Myslím si, že to tak je a že je tam jedna věc, která ukázala, že jsou Piráti buď politicky naivní nebo nedomýšlí věci. Nežijí ve vzduchoprázdnu a věděli, že ten výsledek nebude dobrý. Už dopředu ale hovořili o tom, že to bude špatné, že neuspějí a že se uvidí, jak výrazně neuspějí atd. A když toto říkáte před volbami, tak lidi, kteří vás třeba chtějí podporovat, nebo ti, kteří to zvažují, nejsou rozhodnutí, si řeknou, že tady vládne poraženecká nálada, proč bychom se k těm volbám obtěžovali chodit. A když se tam budeme obtěžovat chodit, tak proč bychom to dávali straně, která už dopředu počítá s tím, že prohraje. To si myslím mohlo také přispět k tomu, že Piráti neuspěli. Samozřejmě se bude určitě velmi rozebírat

Digitalizace stavebního řízení.

Digitalizace stavebního řízení, anebo také to, co je takovým evergreenem od doby, kdy se Piráti stali součástí Fialovi vlády, a to, zda to bylo správné rozhodnutí nebo chyba, protože část Pirátů si neustále myslí, že by bylo lepší, kdyby se Piráti součástí té vlády nestali.

Ivan Bartoš na tiskové konferenci, když už byly známy výsledky, říkal, že by krajské volby nespojoval s vládním angažmá, že to je něco jiného. Nechtěl odpovídat na otázku, zda by v případě, že by nakonec předsednictvo rezignovalo, skončil i jako ministr.

Je to správné, že by to nespojoval, ale záleží, nakolik to budou nespojovat členové Pirátů, kteří budou o osudu toho předsednictva hlasovat. Pokud tam převáží názor, že to není pro Piráty dobře a že je nejvyšší čas vládu opustit, i když si to také úplně nemyslím, tak potom asi zvolí takové vedení, které bude takovýto názor většinově zastávat. A kdyby pak Ivan Bartoš nebyl předsedou, tak to nebude záležet na něm a pokud by většina Pirátů rozhodla, že už ve vládě být nechtějí, no tak by Ivan Bartoš těžko mohl zůstat dál ministrem. Ale to se ukáže až podle toho, jak si volby vyhodnotí Piráti.

Možná malá odbočka a malé srovnání, možná ne úplně správné, když tak mě opravíte, pokud si to nemyslíte. SPD taky neměla úplně dobrou sérii, taky se mluvilo o tom, že by v těchto volbách měli ukázat, zda na to mají, nebo ne. Těm se teď podařilo nějak zarazit ty nelehké časy oproti Pirátům, když se dostali do dvanácti krajů ze třinácti, v nichž se volilo. Kandidovali ve většině z nich s Trikolorou, někde se Svobodnými, někde s PRO Jindřicha Rajchla. Tomio Okamura říkal, že jsou spokojení.

Když si odmyslíme ty metody, samozřejmě to úplně odmyslet nelze, ale Tomio Okamura je schopný stratég a skutečně byl na hraně, protože pokud by propadl v těchto volbách, tak by se pozice SPD ještě výrazně zhoršila. Už takhle nebyla dobrá, dokonce se objevovaly názory, že SPD pomalu končí a že bude zázrak, pokud se dostane ve sněmovních volbách přes 5 %. Takže na to Tomio Okamura zareagoval tím, že si to tvrdě odpracoval. Odpracoval si to podle mého názoru až šílenou kampaní. Šílenou stylem té kampaně.

To je to superturbo, které avizoval.

Zapnul superturbo, které možná zapnul až tak výrazně, že to vypadalo, že musí narazit do zdi a že se spíš zabije, než dojede zdárně do cíle tam, kam chce. Ale jak ukázal výsledek voleb, tak ta strategie nakonec byla správná, byť samozřejmě vyvolala řadu negativních reakcí, byť to řešily i soudy a tak dále. Ale prospěch to Tomio Okamurovi přineslo. On je v tomto takový, když to zjednoduším, cynický stratég, který volí takové kroky, které mu vyhovují, a příliš se neohlíží doprava, doleva a jde si zkrátka za tím, aby dosáhl svého cíle.

Jihočeská jízda hejtmana Kuby

Jihočeská ODS. Neuvěřitelný výsledek 47 %. To musel i hejtman Martin Kuba koukat.

No to koukal a byl velmi spokojený. Dá se říci, že si to také on tvrdě odpracoval, že jel de facto na vlastní triko, ať už tím, že ta kampaň byla postavená hodně na jeho osobě jako člověku, který chce být hejtmanem. Zároveň na těch různých billboardech úplně naplno nezaznívalo, že je to lídr kandidátky ODS, ale zároveň od některých jiných, kteří se bojí tu značku reprezentovat a schovávají se za různé názvy koalic, tak on šel do voleb dá se říci natvrdo jako představitel ODS. Kandidátka se jmenovala Občanští demokraté, takže se za nic neschoval a v době, kdy je vláda nepopulární a kdy ji to voliči v mnoha regionech dali najevo tím, jak ty výsledky dopadly, tak on výrazně uspěl.

Na druhou stranu teď říká, že to není výsledek republikové ODS, je to výsledek jednoho týmu, který on složil. Jak se na to do Budějovic asi dívají z Prahy?

Myslím si, že ne moc dobře, ale zároveň na veřejnosti musí říkat, že jsou spokojení a že Martina Kubu za ten úžasný výsledek chválí. Určitě to budou vykazovat jako i svůj úspěch, ale Martin Kuba má částečně pravdu, že to je možná i navzdory ODS, protože ODS skutečně na celostátní úrovni tím, že má premiéra, není zrovna nejpopulárnější a není to ten první a nejlepší předpoklad pro to, jak uspět v krajských volbách. Martin Kuba už je dlouhodobě vůči některým krokům ODS kritický.

Dlouhodobě hovoří o tom, že ODS by se neměla schovávat za značku Spolu, že jí to neprospívá a že kdyby šla sama, že se nemá bát a že by měla mít ambici dosahovat ve volbách výsledků nad 20 %, jak to bylo zvykem v dávné minulosti. Tím, že to nyní dokázal, tak má určitě pocit zadostiučinění a je otázka, zda se s tímto pocitem smíří a spokojí, nebo zda má jiné ambice.

Na to jsem se chtěl zeptat.

Není to úplně jednoduché. Je přece jenom o něco jednodušší uspět v jednom kraji a stát se hejtmanem a fungovat na krajské úrovni. Jak to vypadá podle toho rozložení mu ani nic jiného, než fungovat v jednobarevné krajské vládě bez jakýchkoliv koaličních partnerů, nezbude. On tam vlastně nemá ani na výběr. Stát se premiérem a řídit celou zemi není úplně jednoduché a skutečně pak bude záležet na ambicích Martina Kuby, zda na tom bude pracovat tak usilovně, jako pracoval na tom, aby uspěl v krajských volbách. Tedy zda bude podobně usilovně pracovat na tom, aby se v budoucnu stal třeba předsedou ODS. Hodně bude pochopitelně záležet i na tom, jak dopadnou příští rok sněmovní volby a pokud by dopadly špatně pro Spolu a pro ODS, tak by se řešil osud Petra Fialy a poptával by se nějaký schopný lídr, který by tu stranu mohl oživit. To by se pak nabízel jako úspěšný jihočeský hejtman také Martin Kuba.

Bývalý ministr.

Byť právě s tím dodatkem, že býval ministr a že na té celostátní úrovni měl různé problémy, které ho de facto donutily k tomu, aby se stáhl spíše do regionu.

Martin Kuba teď také říkal, že ho volili i lidé, kteří by ODS na celostátní úrovni nevolili. Proč si nezaloží nějakou vlastní stranu? Na jeho billboardech ODS zmíněná byla, ale nebyla zas tak vidět.

Ano, nebyla vidět. Na billboardech se znak a název ODS upozaďoval, ale ta kandidátka zněla ODS, takže si myslím, že Martin Kuba zatím nemá důvod zakládat svoji vlastní stranu. Cíl splnil i pod vlajkou ODS, to znamená, že se stane hejtmanem, že v těch volbách uspěl, a nemá důvod nyní experimentovat. A podle mého názoru, pokud má skutečně nějaké ambice výrazně se prosadit v celostátní politice, tak si podle mého názoru počká na to, jak dopadnou sněmovní volby.

Faktor povodně

Poslední příběh. Povodně velká voda, ať už na Liberecku, v Jihočeském kraji, v Jihomoravském kraji, v Olomouckém kraji a na Severní Moravě. Velkou část území Česka pár dní do voleb zasáhly povodně a ukázaly nejen hejtmana Martina Kubu a Jana Grolicha, který kandidoval za Spolu v Jihomoravském kraji, v dobrém světle úspěšných krizových manažerů a pomohly jim v tom, že jim to nakonec lidi hodili?

Samozřejmě, povodně se promítly do voleb, ať už do volební kampaně, do průběhu voleb, kdy to bylo komplikované a také do výsledků, ale nedá se říct, že by to bylo to jediné. Hejtmani měli určitou výhodu, byť o ni asi nestáli, že byli daleko viditelnější a měli možnost ukázat, jak zvládají krizové situace. A ač měli lidé v postižených oblastech nejspíš jiné starosti, než jít k volbám, tak možná, že u některých to přece jenom, když k těm volbám přišli, mohlo hrát určitou roli a hejtmany podpořili. Týká se to například také Josefa Bělici v Moravskoslezském kraji, který tam výrazně uspěl.

47 % pro ANO…

Je zajímavé, že když se zvažovalo, zda se mají volby odložit, tak to vláda nakonec vyhodnotila tak, že by to nebylo rozumné. A když tento krok udělala, tak čelila kritice, že je neodložila a kritika se nesla také v tom duchu, že jí to vyhovuje a volby schválně neodložila, aby na tom vydělala. Jak se ale ukazuje, tak na tom vládní koalice nijak nevydělala, ale naopak to mohlo v určitém směru pomoct právě těm úspěšným hejtmanům. Důkazem je i to, že například primátor Opavy kandidoval do senátu a jen těsně mu uniklo vítězství v prvním kole, kdy se dostal až téměř k 50 %. Je tedy vidět, že volby byly ovlivněny povodněmi, ale že to nebyl jednak zanedbatelný, ale rozhodně ne rozhodující faktor.

Mimochodem ten stejný primátor z Hnutí ANO, Tomáš Navrátil, taky žádal odložení voleb, ne?

Ano. Přesně tak.

Někde se volilo ve stanu, v místech bez elektřin zase pomohly generátory, lidi z toho byli často otrávení, že vůbec volby musí řešit. Před pár dny jsme mluvili s reportérem Lubomírem Smatanou, který byl ve vyplaveném Krnově, mluvil s lidmi. Bylo lepší do toho tedy nakonec jít, než řešit ústavní stížnosti kvůli odkladu voleb, jak poznamenal prezident Petr Pavel?

Vláda si to tak vyhodnotila, pochopitelně do toho jít mohla, protože zákonné mechanizmy na to má. Kdyby použila zákon o bezpečnosti, vyhlásila nouzový stav, pak parlamentem prošel zákon, který by prodloužil funkční období, tak podle mého názoru by ty stížnosti ústavního soudu asi neměly velkou šanci na úspěch. Ale vláda se do toho pustit nechtěla, radši se pustila do toho, že tam, kde bylo obtížné volby organizovat, zorganizovala je buď s pomocí místních samospráv, anebo tam, kde to skutečně nemohli zvládnout, i bez místních samospráv. Vedle Hnutí ANO je vítězem krajských a senátních voleb v současné době také stát a úředníci, že za těch skutečně velmi těžkých podmínek dokázali volby zorganizovat. Lidé to měli samozřejmě těžké, aby k těm volbám přišli, protože mají jiné starosti, ale v některých regionech byli volební komisaři, kteří museli strávit hodně času ve velmi improvizovaných podmínkách, někde ve vytopených hasičárnách nebo ve stanu a podobně.

Závěrem mám tři otázky a poprosím o velmi krátké odpovědi. Shrnutí: kde všude získá ANO nakonec hejtmana? V kolika krajích to podle Vás bude?

Kdybych chtěl mít stoprocentní úspěšnost, tak řeknu, že určitě v Moravskoslezském a Karlovarském, kde to ani jinak nejde. Pak uvidíme. Já si myslím, že má velkou šanci třeba v Plzeňském kraji, na Vysočině…

Bod dva: skončí pirátské vedení?

To se dá opravdu velmi těžko říci, protože už se to čekalo několikrát. Možná si stále ještě někteří Piráti nedovedou představit, co by bylo bez Ivana Bartoše, protože jeho zásluhy pro vzestup Pirátů jsou nehynoucí. Bez něj by nyní neřešili dilema, zda uspěli, neuspěli ve volbách, zda mají být ve vládě nebo ne, protože nic takového by velmi pravděpodobně nebylo.

Takže to necháme zatím osudu a uvidíme za 14 dní.

Necháme to pirátskému hlasování.

Třetí věc: jak se tento výsledek propíše do těch velmi důležitých voleb příští rok?

Bude to až za rok a za tu dobu se může udát mnohé nečekané, co si možná nyní nedokážeme představit, to je první věc. Druhá věc je ta, že ten výsledek byl zkreslen tím, že se nekonaly volby v hlavním městě. Další věc je, že přeci jenom krajské volby jsou brány lidmi jako volby druhého řádu. To znamená, že jim nepřekládají velkou důležitost a proto k nim tolik nechodí a účast je nižší. Zjednodušeně řečeno může být v tomto případě třeba až poloviční, než je u voleb sněmovních. Takže to může hrát také velkou roli. No a je patrné, že Hnutí ANO je dobré v tom, že vede permanentní volební kampaň bez ohledu na to, jaké volby se blíží. Takže už dnes je z některých výroků zřejmé, že zahájilo kampaň směrem k sněmovním volbám, takže v tom bude pokračovat. No a na vládní koalici záleží, jak se poučí z výsledku těchto voleb a jakou strategii zvolí, aby tomu účinně čelila a případně uspěla ve sněmovních volbách. Nebo alespoň neutrpěla tak drtivou porážku.

Kopírovat ale nakonec ty výsledky příští volby můžou.

Můžou, ale já si myslím, že to není úplně pravděpodobné, že by to úplně takto zkopírovaly. A znovu jako v těch volbách sněmovních minulých, tak bude strašně moc záležet na tom, kdo nakonec překročí těch pět procent. Protože kdyby v minulých volbách překročili pětiprocentní práh Sociální demokraté nebo například Přísaha, tak bychom se nyní bavili o úplně jiné vládě, než jakou máme.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize a server iDnes.cz.