Hnutí ANO už nenabízí jen Babiše, neúspěch Fialovy vlády umocňuje fiasko Pirátů, analyzuje volby politolog

Hnutí ANO získalo 292 mandátů, všechny ostatní strany dohromady 393 křesel. O jasném vítězi krajských voleb není pochyb. Cenu pro poražené naopak přebrali Piráti, když z 99 mandátů udělali za čtyři roky jen tři. „Celé volby jsou obecně neúspěchem pro strany vládní koalice, pro Piráty však jde o naprostý debakl," rámuje výsledky voleb politolog Aleš Michal z Univerzity Karlovy. Rozhovor PRAHA 5:00 22. září 2024

ANO stejně jako v minulých i předminulých krajských volbách vyhrálo v deseti ze třinácti krajů. Co do absolutních hlasů i do mandátů je ale vítězství daleko výraznější a až na výjimky je nepůjde při sestavování nových krajských vlád obejít. Je právě dominance ANO to hlavní, co krajské volby říkají?

Tou nejdůležitější informací je určitě úspěch ANO. Vyhrálo ve většině krajů a patrně nebude mít takové problémy skládat krajské koalice. Výsledky krajských a senátních voleb nám o české politice řekly hned několik důležitých věcí.

Zůstaňme však ještě u ANO. To v červnových eurovolbách zůstalo možná trošičku za očekáváním, teď v krajských volbách je to ale celorepublikově přes 35 procent a v mnoha krajích výsledky i přes 40 procent. Je už z něj regionálně zakořeněná strana, která by dokázala přežít i bez svého předsedy? V první povolební reakci vyzdvihl práci stínového premiéra Karla Havlíčka, o kterém řekl, že je to „král“…

Dobrý výsledek hnutí ANO byl dán zejména kombinací vyvažování vládních stran a faktem, že jeho voliči byli lépe motivovaní k volbám přijít než voliči současné vládní koalice. Pořád platí, že fungování ANO stojí a padá s Andrejem Babišem a že jeho osoba je stále nejvýraznější a generuje významnou část výsledku.

Na druhou stranu se hnutí ANO daří poměrně chytře a kreativně rozdělovat pozornost věnovanou svým čelným politikům. Často to dělají tak, aby jednotliví politici obhospodařovali různé sféry jinak poměrně heterogenní a velké voličské skupiny. ANO přece jen uspělo i v místech, kde ho nevedly tak známé osobnosti, například v Libereckém nebo Plzeňském kraji.

Karel Havlíček je nicméně zásadním strůjcem úspěchu ve Středočeském kraji, uspěl z hlediska preferenčních hlasů, což jeho pozici ve straně určitě ještě posílí.

Jediné kraje, kde dokázaly vládní strany ANO vzdorovat, byly ty se silnými a výraznými osobnostmi hejtmanů. V Libereckém kraji Martin Půta (SLK), v Jihočeském Martin Kuba (ODS) a v Jihomoravském Jan Grolich (KDU-ČSL). Naopak méně výrazní hejtmani neuspěli. Dobrá komunikace a všeobecná známost jsou tedy klíčem k úspěchu?

Je to tak, v krajských volbách se silně projevila personalizace české politiky. Tam, kde kandidovaly výrazné osobnosti typu Grolicha nebo Kuby, tam se těmto politikům povedlo kriticky oslabit ostatní strany současné koalice a mobilizovat podporu pro sebe.

Tam, kde se tohle nepovedlo, většinou uspělo právě ANO. Senátní volby naznačují, že se ANO učí stavět typy kandidátů, kteří jsou i v tomto hlasování pro jeho voliče atraktivní. Tam si ale na finále budeme muset počkat.

Poslední dny před volbami se řešilo, jak je ovlivní povodně. Dají se ve výsledcích vysledovat nějaké souvislosti?

Z výsledků se dá vyčíst, že povodně mohly mobilizovat podporovatele těch hejtmanů, kteří se ukázali být dobrými krizovými manažery a viditelnými osobnostmi. Uspěli hejtmani Josef Bělica (ANO), Kuba i Grolich, kteří byli v posledním týdnu mediálně velmi viditelní, zejména v souvislosti s tím, jak následky povodní řeší.

Nemalou část výsledku tedy generoval i tento faktor. Mimo mobilizace vlastních i vlažných sympatizantů jejich přístup přilákal jistě i voliče menších stran, potenciálních partnerů, s nimiž mají velký voličský překryv. Jako důsledek pak vidíme přesvědčivé vítězství Martina Kuby a zároveň fakt, že se například STAN nebo Sociální demokracie vůbec nedostanou do jihočeského zastupitelstva. I v případě Jihomoravského kraje málem hejtman Grolich skončil bez partnerů.

Piráti přes palubu

Největšími poraženými jsou naopak Piráti, kteří se z 99 mandátů propadli na pouhé tři, do zastupitelstva se dostali jen v Plzeňském kraji.

Celé volby jsou obecně neúspěchem pro strany vládní koalice, pro Piráty však jde o naprostý debakl. Budeme si muset počkat na přesné analýzy, ale zatím se zdá, že voliči opozice byli mnohem více motivovaní k volbám přijít než voliči vládních stran, kteří, když už přišli, často rozdělovali hlasy mezi velké množství stran, nejen celostátně působících, ale i lokálních.

Piráti už hlasují o důvěře nejužšímu vedení, předseda Ivan Bartoš případně rezignuje, když podporu nezíská. Jaké teď mají Piráti po řadě volebních proher vyhlídky? A řešil by v jejich situaci něco neustále propíraný odchod z vlády?

Dá se čekat, že po dvou prohrách za sebou, které byly navíc velmi drtivé, zesílí hlasy po odchodu z vlády. Jednoduše to bude téma, které se bude muset řešit na případném celostátním fóru, v každém případě určitě v rámci vnitrostranické debaty. Je těžko představitelné, že do sněmovních voleb půjde předsednictvo strany beze změn.

Zcela logické se zdá být svolání celostátního fóra, které se bude výsledky zabývat a ideálně určí směr pro zásadní obrat v podobě volebních kampaní, které se opakovaně neosvědčily. Piráti byli před těmito volbami neviditelní, dostali se do krajského zastupitelstva pouze v kraji, kde drželi pozici hejtmana.

V eurovolbách získala Přísaha v koalici s Motoristy přes deset procent hlasů a dva europoslance, nyní se nedostala do žádného zastupitelstva, byť její předseda Róbert Šlachta postoupil na Břeclavsku do druhého kola senátních voleb. Je to pro Přísahu s výhledem na sněmovní volby velkou komplikací? A nebyl nakonec lídr Motoristů Petr Macinka prozíravý, když se se svou partají rozhodl krajské volby úplně vynechat?

Petr Macinka dobře věděl, že Motoristé bez členských kapacit v těchto volbách nedokážou uspět, tato predikce se celkem vyplnila.

Přísaha zřejmě vsadila na viditelnost předsedy Šlachty a jeho kampaň pro senátní volby, ta však nemohla utáhnout kampaň pro celou republiku, kde Přísaha neměla známé lídry. Rezervoár protivládních voličů je pořád omezený a většinu z nich si jednoznačně ukořistilo hnutí ANO.

Dá se říct, že výsledky naznačují, že zatímco SPD a Stačilo! dokážou oslovit ještě o něco radikálnější, zčásti antisystémové protivládní voliče, Přísaha mnohem víc cílí na ty, kteří mají sklon k tomu na poslední chvíli podpořit Andreje Babiše.

Stačilo! nemá dost

Které trendy z voleb do Evropského parlamentu tyto volby potvrdily, a které se nepotvrdily? Připomenu, že přinesly kromě překvapivě dobrého výsledku Přísahy a Motoristů i znovuzrození komunistů ve formě koalice Stačilo! nebo úpadek SPD.

Evropským volbám dominoval úspěch dvou nových aktérů, kteří se silně vymezovali proti vládě. Zatímco koalici Stačilo! Kateřiny Konečné (KSČM) se podařilo uspět i nyní, své zástupce bude mít pravděpodobně ve většině krajů, spojenectví Přísahy a Motoristů neuspělo a jeho prakticky jediným úspěchem je postup do druhého kola senátních voleb předsedy Šlachty.

Potvrzením trendu z evropských voleb je pak i katastrofální výsledek Pirátů, strana byla i v tomto případě neviditelná a nedokázala voliče přesvědčit o tom, že má smysl ji podpořit. Ke všemu se navíc ještě přidaly diskutované problémy s digitalizací stavebního řízení.

Zcela se naopak nepotvrdil pokles SPD. Vypadá to, že hnutí zůstane víceméně na svém. Je ale otázkou, zda by se tak stalo i v případě, kdy by Tomio Okamura nespustil pověstné turbo a nenominoval na pozice krajských lídrů mediálně známé osobnosti.

Takže dá se říct, že zatímco v eurovolbách SPD neuspěla s orientací na nespokojené voliče ODS s lídrem Petrem Machem, tak teď jejich vyostřená kampaň uspěla?

SPD se po zkušenosti z evropských voleb potřebovala co nejvíc vymezit nejen proti vládě, ale proti své konkurenci, zejména ANO a koalici Stačilo!

Použila k tomu velmi radikální kampaň, která jí pomohla udržet se na předních stránkách novin. Dá se říct, že i negativní reklama před krajskými volbami zafungovala. Silnou roli pak jistě sehrála i vůle se spojovat. Mimo spojení s Trikolorou totiž ve většině krajů hnutí kandidovalo i s Rajchlovou stranou PRO. Zároveň hnutí nasadilo do voleb poslance, čímž trochu kopírovalo strategii hnutí ANO. Oběma se v zásadě vyplatila.