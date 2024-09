Žáková: K vítězství mi pomohla práce v regionu. Během kampaně docházelo k napadání mé osoby

Senátorkou ve volebním obvodu Třebíč bude opět Hana Žáková (STAN). Ve druhém kole senátních voleb získala 56,22 procenta hlasů. Žáková je prvním senátorem za obvod Třebíč, který svůj post obhájil. Vnímá to jako velký úspěch. „Člověk, který kandiduje, by měl hovořit o tom, co už za ním je a co chce pro region udělat. Ne že si bude honit body na tom, že bude své protikandidáty dehonestovat,“ hodnotí průběh kampaně v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Třebíč 18:29 28. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátorka Hana Žáková (STAN) | Foto: Martin Štěrba | Zdroj: ČTK

Co myslíte, že rozhodlo o vašem úspěchu ve druhém kole senátních voleb?

Věřím, že má šestiletá práce v regionu mezi lidmi.

Teď jste zněla tak, jako kdybyste z toho ani neměla velkou radost.

Ale mám. Kampaň ale člověka vždycky vyčerpá, tak možná že v tomto směru jsem unavená. Teď to teprve z člověka spadlo a pořád si to ještě neuvědomuji, že se stal tento zázrak – na Třebíčsku je to totiž poprvé, kdy se podařilo obhájit.

Zdůrazňovala jste, že chcete vést nekonfrontační kampaň, že vám vadí ostré lokty a že vám vadí hrubost v politice. Byla kampaň taková?

Z mé strany určitě. Neměla jsem potřebu nikoho napadat.

A z ostatních stran?

Z těch to tak bohužel nebylo. K napadání mé osoby v rámci kampaně docházelo a myslím, že tak by se kampaň vést neměla. Člověk, který kandiduje, by měl hovořit o tom, co už za ním je a co chce pro region udělat. Ne že si bude honit body na tom, že bude své protikandidáty nějakým způsobem dehonestovat.

Co jsou tedy vaše hlavní témata? Na co se chcete soustředit ve svém dalším volebním období v horní komoře Parlamentu?

Jednoznačná priorita je výstavba nových jaderných bloků v Dukovanech. Řešila jsem to šest let jako předsedkyně podvýboru pro energetiku a dopravu, ráda bych v tom pokračovala, protože to bude důležité období pro nás, pro Třebíčsko, pro obce kolem jaderné elektrárny. Ale samozřejmě je to také jedna z největších investičních akcí v rámci České republiky.