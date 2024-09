Je důležité zakotvit v Ústavě právo na hotovost. Povodně ukázaly, že je potřebná, říká senátor Hraba

V druhém kole voleb na Benešovsku znovu získal senátorské křeslo Zdeněk Hraba (za ODS) s celkem 15 754 hlasy. To je letošní nejvyšší volební zisk. Podpora Hraby byla zároveň na Benešovsku více než dvojnásobná proti jeho nejúspěšnější protikandidátce Heleně Válkové (ANO), která obdržela 7722 hlasů. „Osobně si nemůžu stěžovat na nízkou podporu od občanů,“ říká nově zvolený senátor Hraba v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Benešov 18:06 28. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moje priority budou posílení bezpečnosti lidí, zejména redefinicí nutné obrany tak, aby byla na straně těch, kteří se brání, říká Hraba | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Slyšeli jsme od Ondřeje Lochmana, vašeho nového senátorského kolegy, že volby nevyhrávají plakáty. Co je vyhrává? Co vám vyhrálo volby v Benešově?

Myslím si, že to byl dennodenní styk s občany, se starosty, s firmami v regionu a samozřejmě také legislativní práce v Senátu, která nutně musela z těch zjištění a z komunikace s občany vycházet.

A myslím si, že to občané ocenili a že viděli, že i plány, které mám do budoucna, můžou být prospěšné nejen našemu regionu, ale celému státu.

Teď máte jistotu, že zůstanete v Senátu dalších šest let. Co budou vaše priority? Čeho chcete dosáhnout?

Moje priority, jak už jsem uváděl ve volební kampani, budou posílení bezpečnosti lidí, zejména redefinicí nutné obrany tak, aby byla na straně těch, kteří se brání.

Chtěl bych, aby bylo právo na hotovost zavedeno na ústavní úroveň, stejně tak právo být offline. Konec konců povodně ukázaly, že když nejdou sítě, tak hotovost je potřeba, a myslím si, že by bylo důležité to zakotvit v Ústavě, aby nebyla zrušená.

A samozřejmě v návaznosti na Draghiho zprávu, která byla publikována v průběhu volební kampaně, budeme muset velmi intenzivně pracovat na tom, aby se český stát udržel jednak suverénní a jednak hospodářsky nestagnoval a rozvíjel se, protože vyhlídky opravdu nejsou pro Evropu dobré a bude tam potřeba výrazně zapracovat.

Jste předsedou Senátní komise pro ústavu. Ve vašem volebním obvodě byla účast devatenáct procent. Bude pro vás i tohle tématem v příštích šesti letech, jestli nezměnit volby, obzvlášť druhé kolo senátních voleb, aby chodilo víc lidí?

Osobně si nemůžu stěžovat na nízkou podporu od občanů, myslím si, že počet hlasů, které jsem dostal, patří mezi nejvyšší dosažené výsledky v letošních senátních volbách.

Ale myslím si, že určitá změna by asi byla vhodná. Konec konců před šesti lety jsem zvažoval tzv. australský systém, kdy by občané měli možnost volit vícehlasně tak, aby vyšel kandidát už v první volbě. Myslím, že by stálo za to jaksi zauvažovat i nad touto změnou, protože by to mohlo dostat k volebním urnám a do volebních místností více lidí.