Chtěl jsem bojovat s oligarchizací. Místo toho vyhrály pohádky o Egyptu, říká Hilšer po prohře s Bártou

V senátním obvodu na Praze 2 vyhrál Miroslav Bárta, který jako bezpartijní kandidoval s podporou hnutí STAN. S téměř 55 procenty hlasů porazil dosavadního senátora Marka Hilšera (Marek Hilšer do Senátu). „Jako člověk, který se desítky let živil archeologií, mi hodně leží na srdci to, jakým způsobem v Praze zacházíme, nebo často nezacházíme s památkami," popisuje Bárta, co hodlá v Senátu řešit, pro speciální vysílání Radiožurnálu. Praha 17:54 28. září 2024 Bývalý senátor za Prahu 2 Marek Hilšer (MHS) a jeho nástupce Miroslav Bárta (nezávislý za STAN)

Volební účast na Praze 2 byla jen lehce přes patnáct procent, výsledky tak byly známé už po půl páté odpoledne. Zatímco v prvním kole vyhrál s téměř 30 procenty Hilšer, ve druhém kole voliči upřednostnili Bártu.

Nově zvolený senátor ve vysílání Radiožurnálu řekl, že se hodlá zabývat udržitelností ve všech možných oblastech: „Ať už jde o naše plýtvání, o cirkulární ekonomiku, recyklaci, což si myslím, že jsou důležité aspekty dalších let. Samozřejmě mě zajímá něco, čemu se věnuji roky s mezinárodním týmem, a to je voda, zacházení s vodou zase ve všech možných aspektech.“

Ve své kampani jsem mnohokrát říkal, že naše společnost potřebuje spojovat, nikoliv rozdělovat. Že naše politická kultura potřebuje regeneraci. A také jsem říkal, že lídr má jít vždy příkladem, protože jinak není lídrem.



Proto bych - navzdory všemu, co se za poslední týdny v… — Miroslav Bárta (@BartaArcheolog) September 28, 2024

„Jako člověk, který se desítky let živil archeologií, mi hodně leží na srdci to, jakým způsobem v Praze zacházíme, nebo často nezacházíme s památkami, viz třeba železniční most a podobně. Z těch konkrétních věcí – už před lety jsem se na to ptal a bylo mi odpovězeno, že to není průchodné, ale myslím si, že tahle země skutečně potřebuje zákon o státním zájmu,“ popisuje své další ambice Bárta

„Ve vytopených městech se to těžko vysvětluje, že něco takového není, že není přehrada nebo něco podobného. Dále bych možná rád zmínil – ale samozřejmě upozorňuji na to, že pro tyto různé aktivity a řešení je potřeba hledat podporu v dolní komoře Parlamentu – takzvanou menstruační chudobu, když si myslím, že naše země nemá zapotřebí dávat tak vysoké DPH na tyto pomůcky,“ doplňuje Bárta.

‚Zájmové skupiny‘

Protikandidát Bárty Hilšer zastával tuto pozici od roku 2018, kdy nahradil ekonoma Libora Michálka. Výsledek voleb podle Hilšera ovlivnila řada dehonestačních článků, která o něm měla vycházet.

„Měl jsem jasný program, který jsem představoval, komunikoval jsem s lidmi. Tak už to bývá, voliči se rozhodli a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Samozřejmě že pro mě je to na jednu stranu velké uvolnění. Jak se říká, když se jedny dveře zavírají, druhé se otvírají, takže mně se nabízí řada dalších perspektiv do života,“ popisuje Hilšer.

„Na druhou stranu musím říct, že jsme samozřejmě zklamáni a smutní z toho, že se nepodařilo zvítězit dobrému programu, programu pro budoucnost této země, který se snažil bojovat s oligarchizací, bojovat s tím, co zemi vysává. To jsou prostě nejrůznější zájmové skupiny, které se prolínají. Na to jsem upozorňoval během volební kampaně a místo toho zvítězily nějaké pohádky o Egyptu,“ tvrdí bývalý senátor.

DĚKUJEME! Ve druhém kole senátních voleb uspělo všech šest našich kandidátů. Mandát obhájili Hana Žáková na Třebíčsku a @jiridrahos1 na Praze 4. Našimi novými senátory budou @ondrejlochman na Mladoboleslavsku, @BartaArcheolog na Praze 2 a 3, Miroslav Kroc na Rokycansku a Lena… pic.twitter.com/pxrONfeMqb — Starostové a nezávislí • STAN (@STANcz) September 28, 2024