Wartburg, který jezdí na peroxid vodíku. Výzkumníci se vracejí k nápadu vědců z bývalé NDR

„Návštěvníci tu vždycky hledají nějakou Audi. Protože je to jediná značka, co přežila. Když se podíváte na její historii před válkou, tak je to vlastně fascinující, protože Audi pořád jen krachovala. Sice měli inovace, ale hospodářsky na tom nebyli dobře,“ říká Radiožurnálu ředitel muzea saských vozidel v Chemnitzu Dirk Schmerschneider.

V okolí byly před rokem 1945 stovky továren, které vyráběly auta i motorky. Místní značka Wanderer byla mimochodem osudná i pro Česko.

„Postavili inovativní motorku s novou technikou, trubkovým rámem a tak. Jenže moc nefungovala a pořád měla poruchy. Pro Wanderer to byla katastrofa, protože si nechtěli kazit pověst a toho modelu se chtěli zbavit. No ale nakonec našli kupce, který si přebral výrobní práva. Byl to pan Janeček z Prahy. A ze slov Janeček a Wanderer vznikla značka JAWA,“ vypráví Schmerschneider.

Wartburg s příběhem

Jeden vůz z řady motorek, kol a aut ze všech historických epoch v muzeu vybočuje.

„Wartburg s námi nemá moc společného, ten je z Durynska, stavěl se v bývalých závodech Dixi, které si po první světové válce koupilo BMW,“ popisuje dál ředitel chemnitzského muzea. „Tady mimochodem zajímavost, před válkou se v Bavorsku žádná BMW nevyráběla. Jenže pak se Německo rozdělilo. Na východě se všechny továrny spojily pod svazem IFA a musely se přizpůsobit. Samozřejmě z toho neměli všichni radost. Předtím vyráběli luxusní auta se šestiválcem, a najednou přešli na smradlavý dvoutakt.“

Wartburg vystavený v Chemnitzu má ale zvláštní příběh a úplně jiný pohon, než všechny ostatní.

„Je v něm turbína, kterou pohání peroxid vodíku. Takže je bez emisí. Je to práce jednoho saského inženýra, který už v šedesátých a sedmdesátých letech říkal, že se musí přejít na ekologičtější motor. Stát mu ten výzkum povolil a na lipské univerzitě pak turbínu opravdu postavili. A když bylo hotovo, dostali Wartburg, na kterém to vyzkoušeli,“ vypráví Dirk Schmerschneider.

Naděje pro budoucnost?

Hranaté zelené auto má sundanou kapotu a návštěvníci si tak můžou turbínu zblízka prohlédnout.

V testovacích jízdách obstála a stačilo jen dořešit pár problémů. Jenže komunisté projekt zastavili.

„Pak to dlouho nikoho nezajímalo. Ale v posledních asi pěti letech se to obrátilo. Někdy k nám chodí i odborníci a lidi z automobilek, chtějí se na to podívat a vyzvídají, jestli máme nákresy," doplňuje ředitel muzea.

„A dva vědci mají dokonce grant od Evropské unie s tím, že technologii z našeho Wartburga prozkoumají a postaví novou turbínu. Tu pak dají do Deloreanu, auta z filmu Návrat do budoucnosti. Je fantastické, že tu máme něco starého, co nám ale do budoucna třeba může pomoct. I proto, že peroxid vodíku teď dost zlevnil, protože je ve všech dezinfekcích, takže ten pohon se možná i finančně vyplatí,“ uzavírá Dirk Schmershneider.

Díky muzeu starých saských aut tak třeba jednou vzniknou i nějaká nová.