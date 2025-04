Svět čelí největší nejistotě od roku 1989, myslí si čtyři pětiny Čechů. Vyplývá to z průzkumu Ipsosu

Doma bychom toho měli mít jen tolik, abychom se tam ještě vešli, říkají propagátorky udržitelnosti

Právě probíhá celostátní swap festival. „Jestli je něco, co nás spojuje, tak je to to, že máme víc věcí, než dokážeme využít,“ říká pro Host Radiožurnálu spoluorganizátorka festivalu.