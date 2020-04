Senát schválil, že zprostředkovatelé ubytování typu Airbnb budou povinně sdílet údaje s úřady

Nová povinnost by mohla podle ministerstva pro místní rozvoj pomoci při trasování lidí, kteří přišli do styku s člověkem nakaženým novým typem koronaviru. Mnozí senátoři to ale zpochybňovali, když upozorňovali na to, že digitální platformy budou mít na poskytnutí údajů o ubytovatelích 30 dnů. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

ONLINE: Ve středu v Česku nikdo kvůli covid-19 nezemřel. Karanténu nově ukončí lékař až po testu Číst článek

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) prohlásila, že právě s epidemií koronaviru vyvstala akutní potřeba přijetí předlohy, protože neexistuje možnost efektivní kontroly. Turisté v Česku sice kvůli uzavření hranic nejsou, ale tento stav je dočasný a je nutné se na jejich příchod připravit, podotkla. Živnostenské úřady si podle ní budou moci v mezičase údaje o ubytovatelích vyžádat. Ubytovatelé následně budou muset vést podle zákona o cizinecké policii knihy o hostech.

Senát už ráno odmítl projednat předlohu ve zkráceném řízení, na programu schůze jej ale ponechal. Podle předsedy horní komory Miloše Vystrčila (ODS) tím senátoři vyjádřili názor na to, do jaké míry se týká koronavirové krize. Senátoři se ale na druhou stranu shodovali v tom, že problém pronajímání bytů prostřednictvím digitálních platforem turistům je třeba řešit. Jiří Drahoš z klubu Starostů připomněl, že jen Praze uniká z ubytovacích poplatků podle odhadů zhruba 100 milionů korun ročně.

Praha bude bez 400 milionů korun na půjčky firmám. ‚I přes opakované sliby se to nedodrželo,‘ řekl Hřib Číst článek

Provozovatelé digitálních ubytovacích platforem budou podle zákona muset sdělit na vyžádání obecnímu živnostenskému úřadu poskytovatele ubytování, počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu bytu. Živnostenské úřady budou moci údaje předávat dalším institucím, třeba hygienickým stanicím a cizinecké policii. Sdílení informací by mělo podle důvodové zprávy omezit nedovolené podnikání, a naopak získat základní přehled o cizincích, kteří se dočasně pohybují v Česku.

Za porušení povinnosti poskytnout údaje bude podle novely hrozit zprostředkovatelům až milionová pokuta. Rozhodnutí o sankci navíc bude moci živnostenský úřad zveřejnit.

Předseda České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí David Bureš už dříve sdělil, že ubytování typu Airbnb využívají v tuzemsku nejčastěji Němci, Američané a Britové. Tyto státy jsou podle něj koronavirem hodně zasažené, a návrat těchto turistů ve vysokých počtech se proto nedá v blízké době předpokládat.

V Česku se přes platformu Airbnb podle údajů služby a Českého statistického úřadu předloni ubytovalo 1,16 milionu zahraničních turistů. Při domácích cestách ji využilo 115 000 Čechů. Nejvíce lidí využilo krátkodobé ubytování v Praze.