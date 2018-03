21. 5. 2015 |Veronika Sedláčková |Zprávy z domova

V Česku by se mohly rozšířit možnosti bydlení pro seniory. Ministerstvo pro místní rozvoj dá v první fázi 160 milionů korun na takzvané komunitní bydlení, které by mělo posílit jejich aktivní život a soběstačnost. Zapojit by se do něj mohli lidé starší 60 let. O dotaci na stavbu či přestavbu sdíleného bytového domu může požádat kdokoli - obce, firmy i jednotlivci.