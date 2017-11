Analýza: nová sněmovna zastupuje hlavně důchodce, lidi se základním vzděláním a manuálně pracující

Hnutí ANO v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny uspělo především díky hlasům voličů nad šedesát let. Stranu Andreje Babiše volili třikrát častěji než mladí voliči, ukázala analýza Medianu pro volební studio České televize.

Nejisté znovuvydání Babiše a Faltýnka. Pro zvedne ruku 91 poslanců, klíčové budou hlasy Okamury a spol. Číst článek

Starší voliči jsou tak ve sněmovně podstatně lépe zastoupeni. Zatímco v české populaci je šedesátiletých a starších jen 31 procent, do Poslanecké sněmovny jejich hlasy dostaly 42 procent zákonodárců.

Kromě nich budou mít ve sněmovně silnější zastoupení lidé se základním nebo středoškolským vzděláním bez maturity a manuálně pracující.

Naopak slaběji zastoupeni budou zejména Češi ve středním věku, lidé s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním a ekonomicky neaktivní.

A jak jsme počítali? Hnutí Andreje Babiše získalo 78 mandátů, přičemž nejsilnější podporu mělo ve věkové skupině nad 60 let (41 %), pak 35-59 let (26 %) a nejslabší ve skupině 18-34 let (14 %). Poměrně tak nejstarší skupina získala 40 mandátů, prostřední 25 a nejmladší 13 mandátů.

Stejným výpočtem pro všechny ostatní strany pak datový tým Českého rozhlasu došel k podílu všech tří věkových skupin na kompletních 200 poslaneckých mandátech. Postup jsme zopakovali u dalších demografických skupin: pohlaví, dosažené vzdělání a typ zaměstnání.

Disproporce pak vznikla srovnáním zastoupení skupiny ve sněmovně se zastoupením v populaci. Podíl jednotlivých typů vzdělání v populaci je odhad. Vycházeli jsme z dat SLDB 2011 a 2001. Zdrojová data jsou k dispozici zde.

29 procent hlasů, 39 procent mandátů

Podle politologa Josefa Mlejnka se v povolebním uspořádání sněmovny odrazila mimo jiné volební účast či metoda pro přepočítání hlasů na mandáty.

123 nováčků v poslaneckých lavicích. Někteří kumulují funkce, jiní odmítají odpovídat na otázky Číst článek

„Vzorek populace, který přišel k volbám, se liší od populace jako celku. Projevil se také volební systém: strany, které měly těsně nad pět procent hlasů a které volili mladší a vzdělanější lidé, mají i méně mandátů. Třeba STAN a TOP 09 potřebovaly na jeden mandát mnohem více hlasů než ANO,“ popsal pro iROZHLAS.cz.

„ANO mělo 29 procent hlasů, ale má 39 procent mandátů,“ dodal.

Behavio: silní jsou ve sněmovně majitelé psů i koček

Data z říjnového průzkumu společnosti Behavio, která stojí za mapou voličů, ukazují na další souvislosti.

Silnější hlas v nové sněmovně budou mít zástupci sezdaných, rodiče nejméně jednoho dítěte či obyvatelé menších obcí. Slabší hlas naproti tomu budou mít reprezentanti voličů, kteří umí anglicky.

"Nadreprezentovaní" budou v nové sněmovně jak majitelé psů, tak ti, kteří mají doma kočku. Ti první ovšem silněji.

Oproti předchozí analýze tentokrát neporovnáváme zastoupení v Poslanecké sněmovně s českou populací, ale s respondenty průzkumu.

Další rozdíl je v tom, že průzkum Behavia se odehrál v říjnu, kdy ještě řada respondentů nebyla rozhodnuta pro konkrétní politickou stranu; sledovali jsme proto pouze rozhodnuté respondenty, kterých bylo pouze 353 z celého souboru 1359 dotázaných.