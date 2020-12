Osvětlený dům láká do Chotovic davy návštěvníků. Místním vadí divoké parkování i zničená náves

Chotovice na Svitavsku se hlavně o víkendech potýkají s velkými dopravními problémy. Za rekordní světelnou výzdobou na jednom z domů totiž míří každoročně tisíce lidí. Obec se zhruba 130 obyvateli ale nápor dopravy zvládá jen s obtížemi. Chotovice 11:49 15. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dům zdobí přes 65 tisíc světel, sjíždí se k němu lidé z celé republiky | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas Pardubice

„Největší problém je v tom, že sem přijíždí obrovské množství aut a lidé nemají kde zaparkovat,“ říká Českému rozhlasu Pardubice starostka Chotovic Marie Kudrnová (KDU-ČSL).

Na návsi a okolí sice pár desítek parkovacích míst je, ale nestačí to. „Lidi prostě zastavují, kde se dá, takže klidně třeba na křižovatce, na autobusové zastávce, v zatáčkách, na hlavní silnici z obou stran, prostě vznikají neskutečně nebezpečné situace,“ dodává.

65 tisíc světýlek

K domu, který letos zdobí více než 65 tisíc světýlek, se sjíždí lidé z celé republiky a letos je prý zájem ještě větší. Podle Václava Trunce, autora výzdoby, je za vším závist. Zároveň ale připouští, že dopravní situace v obci bývá složitá.

„Já za tohle nemůžu, já nemůžu každému říkat, ať parkuje tady nebo jede domů a ať přijede zítra. Co já můžu řešit s obcí. Když něco řekneme, tak je všechno špatně, a s čím přijdou oni, tak to je víceméně abych to zavřel a zhasnul a nenechal to rozsvícené vůbec.“

Jen pro ilustraci: takto vypadala situace v obci o víkendu. Záchytné parkoviště ale ani autor výzdoby, ani obec nemají možnost udělat. Jisté je jen to, že obec nechce zničenou náves a V. Trunec se nechce vzdát výzdoby. Spor trvá už několik let. Foto: I. Nádvorníková, Deník. pic.twitter.com/TlWNw2cwyK — Josef Ženatý (@josefzenaty) December 15, 2020

Místní chataři to vzdali

Obci a některým sousedům už došla s neukázněnými řidiči trpělivost a většina travnatých ploch v centru obce je proto teď obehnaná páskou, aby tam lidé neparkovali. „Každé jaro jsme měli rozježděnou náves. Sousedé, kteří bydlí nahoře u něj, tak ti na svoje chalupy v tomhle období vůbec nejezdí. Ti to prostě zazimují a vzdali to,“ dodává starostka Marie Kudrnová.

Dopravní situaci v obci teď častěji kontroluje policie. Osvětlený dům Václava Trunce je totiž na kopci, na okraji vesnice, u kostela a hřbitova. Nahoru vede jen úzká cesta, na kterou je ale zákaz vjezdu.

„Oni nás tam hlídají ze všech stran. Když jsem byl jinde, kde mají osvětlené domečky, tak tam to jde bez problémů, ta obec s nimi spolupracuje a v klidu to jde. Já jsem prostě vyvrhel nebo jsem něco udělal špatně. Já jsem jenom rozsvítil barák. Kdybych tam pěstoval marjánku, tak snad nebudu takhle hlídaný, jako když mám rozsvícený dům,“ říká Trunec.

Řešení aktuální situace je v nedohlednu. Václav Trunec ani obec nemají moc možností, kde záchytné parkoviště udělat. Místní se tak mohou utěšovat aspoň tím, že dům bývá osvětlený jen jeden měsíc za rok.