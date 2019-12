ČSSD při jednání s ANO neprosadila hlasování pro širší senátní verzi zvýšení rodičovské

Sociální demokracie při jednáních s ANO neprosadila společné hlasování pro širší senátní verzi zvýšení rodičovského příspěvku. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v úterý novinářům řekla, že strana proto spolu s koaličním ANO podpoří užší vládní variantu, kterou dříve schválila sněmovna. Praha 12:41 17. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Koláž iROZHLAS

Senátní verzi, kterou prosazují opoziční strany, však považuje ČSSD za spravedlivější, konstatovala Maláčová. ANO podle ČSSD argumentuje především dopady na rozpočet.

Podle vládní verze schválené sněmovnou dostanou od příštího roku přidáno z 220 tisíc na 300 tisíc korun rodiče novorozenců a ti, kteří budou dávku zrovna pobírat. Podle Senátu by se navýšení mělo týkat i rodičů s dětmi do čtyř let, kteří příspěvek v dosavadní výši už vyčerpali. „Ačkoliv správným krokem by bylo podpořit nejspravedlivější verzi, z rozpočtových důvodů podpoří ČSSD vládní sněmovní verzi,“ uvedla Maláčová.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí uvedl, že by obrat ČSSD k senátní verzi považoval za „nestandardní“.

Jana Maláčová

@JMalacova Rodičák bude! Navýšení na 300 000 korun právě prošlo sněmovnou. Po dlouhých, bolestivých bojích vyhrál rozum! Zbývá závěrečný sprint - schválení Senátem a panem prezidentem. Díky, že jste drželi palce.

#JanaProRodinu 6 35