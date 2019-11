Stát selhává ve financování neziskovek, tvrdí asociace. Ministerstvo práce plánuje změnu

Peníze, projekty nebo počty lidí, které budou moci zaměstnat. To všechno musí neziskové organizace plánovat na poslední chvíli. Asociace nestátních neziskových organizací upozorňuje, že by stát měl změnit způsob jejich financování. Dotace od státu totiž každý rok ještě dál přerozdělují kraje. Praha 20:35 30. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Společnost pro normální život lidí s postižením Pohoda hospodaří ročně s třináctimilionovým rozpočtem. Většina z těchto peněz jsou dotace od Magistrátu hlavního města Prahy - ten rozděluje dotace od ministerstva práce - a pražské granty. Zbytek je od městských částí a od dárců. Podle ředitelky Pohody Lucie Mervardové by bez dotací žádné služby nemohly poskytnout.

„Nikdy nevíte, co stát nebo magistrát v tom daném roce upřednostní, jaká bude případně krize, která je bude vést k tomu, že musí zajistit především svoje organizace. To znamená příspěvkové organizace, které z velké části zajišťují péči o lidi ve velkých domovech, v domovech pro lidi se zdravotním postižením, pro lidi se zvláštním režimem.“

Rozsah prostředků je tak velký, zhruba 70 %, že pokud by neziskovka nezískala dotaci, nebyla bych schopná služby poskytnout vůbec.

Společnost Pohoda nabízí služby přes dvacet let - třeba osobní asistenci hendikepovaným lidem. Změnu financování by uvítala. Podle Aleše Mrázka z Asociace nestátních neziskových organizací jsou na tom podobně i ostatní.

„Neziskovky pak poskytují spoustu služeb, které od nich stát de facto nakupuje, protože jinak by je musel buď zajišťovat sám, nebo by je musel nakupovat od nějakých komerčních subjektů, což by samozřejmě stálo daleko víc peněz.

Nevíme, s čím počítat

Mrázek také říká, že víceleté financování by jim velmi pomohlo. Uvítali by alespoň nějaký krok tímto směrem třeba v podobě publikování nějakých výhledů. „Nemusí to být tak, že budou schváleny peníze v určité výši na tři čtyři roky dopředu. Ale dát tam organizacím alespoň nějaký výhled, s čím mohou počítat.“

Tato Asociace sdružuje hlavně nestátní organizace, které zajišťují sociální služby. Šéfka rezortu práce Jana Maláčová z ČSSD chce financování změnit novelou zákona o sociálních službách.

„Novela má jako hlavní cíl dobré stabilní financování sociálních služeb tak, aby zřizovatelé, klienti i zaměstnanci v sociálních službách měli jistotu a abychom se mohli připravovat na stárnutí společnosti, které bude znamenat zejména velkou zátěž v oblasti péče.“

Jako další cíl zmínila Maláčová také zkvalitnění péče v sociálních službách. Největší gró novely ale bude samotné financování sociálních služeb.

Neziskovým organizacím můžou pomoci také evropské fondy. Jenže ne vždy to jde hladce. Na problémy s čerpáním těchto peněz upozornil i Vít Skála z Českého svazu vědeckotechnických společností.

Poctivost nestačí

„I za drobné pochybení hrozí organizacím sankce, které hraničí až s jejich likvidací. Řada z nich se proto bojí chodit do projektu, protože to riziko, že tam bude nějaký problém, je hrozně velké. Podmínky nejsou srozumitelné, nejsou jednoznačné.“

Vít Skála také dodává, že ten, kdo jde do projektu, musí být odvážný. Nikdy totiž nevíte, co vám vybuchne. A i když je člověk sebepečlivější a sebepoctivější, to samo o sobě nestačí.