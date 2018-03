7. 4. 2017 | ČTK |Zprávy z domova

Stát zřejmě bude moci zavést plošně občanské průkazy s elektronickým kontaktním čipem. Vydávat se budou zdarma, ne za 500 korun jako nyní. V novele o občanských průkazech to v pátek schválila sněmovna. Lidé navíc budou moci žádat o vydání průkazu a cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. Doklad by za vyšší poplatek měli získat do jednoho pracovního dne nebo do pěti dnů od podání žádosti. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.