Ministerstvo obrany jedná o nákupu nových pásových obrněnců. Ty dosavadní jsou ‚stará ruská škola‘

Ministerstvo obrany vyjednává nákup nových pásových obrněnců za více než 50 miliard korun. Na zakázce by se ze 40 procent měly podílet české firmy, potvrdila ministryně obrany Jana Černochová (ODS) s tím, že o konkrétních obrysech spolupráce mezi švédskou firmou BAE Systems a českými zbrojaři obě strany zatím jednají. Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky jde o stěžejní modernizaci pozemních sil armády, aby Česko dodrželo závazky k NATO. Praha 13:37 9. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O konkrétních obrysech spolupráce mezi švédskou firmou a českými zbrojaři obě strany zatím jednají, řekla Černochová | Foto: Michal Voska | Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

„Tank je těžká obrněná technika s velkou bojovou silou. Bojové vozidlo je pohyblivější. Veze pěchotu, která potom může rozvíjet případný úspěch, který mají tanky,“ říká zástupce velitele 72. mechanizovaného praporu major Ivo Heinz, který je zároveň poradcem ministryně obrany pro oblast aktivních záloh.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ministerstvo obrany připravuje nákup pásových obrněnců za více než 50 miliard korun. Více prozradí reportérka Iveta Vávrová

Na rozdíl od tanku z BVP vystupují vojáci, shrnuje major.

„Vždycky je potřeba obojí. Tank má daleko větší ráži a nemůže jet sám bez pěchoty, protože ho někdo, kdokoliv, velice snadno zničí. Pěchota se zase nejlépe přepravuje v bojových vozidlech.“

„Měl jsem možnost prohlédnout si všechna vozidla, která byla v nabídce. Viděl jsem všechny v jízdě a při střelbě. Připadala mi nejmenší, nejrychlejší, nejobratnější a také nejdéle zavedená. Všechno už je hotové, nemusí se nic dolaďovat,“ popisuje major Ivo Heinz švédské stroje CV90.

Staré pásové obrněnce jsou ve službě už 40 let a v mnohém se od nových liší, přibližuje major:

„Je to prostě stará ruská škola. To znamená, když si vezmete třeba tyto dveře, v tom jsou nádrže. Když vás někdo trefí, tak máte kremaci zadarmo. Vevnitř, jak se otáčí věž a věnce, tam si musíte dávat hodně pozor, kam dáte ruce a nohy, aby vás to nechytlo.“

Česko a Slovensko budou spolupracovat při nákupu švédských obrněnců CV90, důvodem je i nižší cena Číst článek

„Problém je v tom, že to je děláno na lidi určité výšky a s určitým vybavením. Když si vezmete lidi současné době, tak se tam špatně dostávají a špatně se dostávají i ven,“ ukazuje major.

„Určitě bude CV90 lepší, už jenom z toho hlediska, že to je moderní auto. Rusy moc osádky nezajímaly, takže tam není topení, klimatizace, nic, což nové CV90 už mají. Navíc je tam víc místa,“ říká střelec operátor Jan Doleček.

Armáda plánuje nakoupit pásové obrněnce s ráží kanónu, jako mají Pandury, aby mohli vojáci používat stejnou munici. Zájemmá o celkem 210 vozidel v několika modifikacích.