Jezulátko není automat. Říct, že funguje, je strašné zvěcnění a nepochopení víry, kritizuje kněz Pola

Nakolik lidé v současné době rozumí křesťanské zvěsti nejen Velikonoc? Hostem Osobnosti Plus je katolický kněz Pavel Pola, člen Řádu Karmelitánů z pražského kostela Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského, tedy lidově řečeno „od Jezulátka". Praha 15:32 7. dubna 2023

„Téma utrpení a smrti je téma univerzálně lidské, je to něco, s čím se setká každý člověk. Velikonoce se do toho snaží přinést nový pohled, nový smysl, nějaké světlo,“ uvádí duchovní.

Samozřejmě, že používání striktně náboženského jazyka může činit sdělení Velikonoc dnešnímu člověku nesrozumitelným. „Ale zážitek bolesti, utrpení, beznaděje, nesmyslnosti či ztráty je všeobecně znám a tyto svátky do něj mohou vnést důležité poselství,“ říká Pola.

Je výzva překládat náboženský jazyk do toho současného, ale je to jediný způsob, jak uchovat obsah velikonočního poselství. „Pokud budeme opakovat jen nějaké fráze a názvosloví, tak se zpronevěříme obsahu,“ varuje kněz.

„Velikonoční příběh Ježíšův bych popsal jednodušeji jako zvěst o tom, že smrt skutečně nemá poslední slovo, přestože nevidíme dál a vzkříšení je něco neuchopitelného. Je to spíš nějaký otevřený konec, něco, co nabízí nějakou budoucnost, ale stejně ji nevidíme. Vzkříšení není vyřešením všech problémů, ale spíš pootevření dveří a připuštění si nějaké naděje,“ zvažuje.

Dobrá rada nad zlato

Pola se věnuje také duchovnímu doprovázení a podle jeho zkušeností každý člověk potřebuje především porozumění a blízkost.

„Lidé se snaží, aby jim někdo porozuměl v jejich situaci. Takže nabízím lidem svůj prostor, do kterého mohou vstoupit, nabízím jim čas a mnohdy už jen to stačí,“ uvádí kněz.

„Modlitba není to, že někam něco nasypu a něco z toho získám. Není to magie.“

„Nemusíme ani najít konkrétní řešení jejich situace, ale už jen to gesto stačí k tomu, že něco začne působit,“ popisuje jednu ze stránek své pastorační práce duchovní.

Ten nabízí lidem i meditační techniky. „Ty nejsou přímo řešením lidských problémů, tedy že by člověk měl nějakou otázku či těžkost, sedl si a rozmeditoval to. Ale meditace je kotva, něco, co nabízí jakýsi odstup nebo určitou životní energii se podívat na vlastní život v jiném světle,“ zdůrazňuje Pola.

„Snažím se nenabízet rady, i když někdy k tomu možná sklouznu. Lidé to očekávají, ale když jim vrátíte kompetenci nad jejich vlastním životem, pomůžete jim najít sílu. To, že řešení jsou schopni sami najít, mi přijde mnohem cennější, protože z lidí neděláte závislé na pomoci zvenčí, ale učíte je soběstačnosti,“ dodává.

Jezulátko není automat

Duchovní se svými spolubratří vešli do veřejného povědomí také tím, že během poslední prezidentské kampaně uzavřeli kostel před návštěvou expremiéra a prezidentského kandidáta Andreje Babiše (ANO).

„Nás velmi překvapilo, když jsme se dověděli, že k nám pan Babiš míří a chce u nás zahájit druhé kolo své kampaně. Myslím, že to bylo trochu účelově vypočítáno, že by to mohlo nějak pomoci,“ vzpomíná Pola.

Kněží „od Jezulátka“ ve svých zdůvodněních tohoto kroku zdůrazňovali, že nezavírají kostel před konkrétním člověkem. „Tedy že nekádrujeme, může se přijít pomodlit, ale chtěli jsme říct jasné ne tomu, aby byl náš kostel zneužit ke kampani, navíc takto bezprostředně před volbami,“ říká duchovní.

Za zvlášť absurdní přišlo knězi sdělení, že „Jezulátko funguje“, které od bývalého premiéra zaznělo. „To bylo až urážlivé pro ty, kteří se k nám chodí s pokorou modlit. Když někdo řekne, že něco funguje, tak z toho dělá jakýsi automat,“ kritizuje Pola.

„Říci to o Jezulátku, symbolu vyobrazení Božího Syna, tedy i o Bohu, že funguje, je strašné zvěcnění a nepochopení víry a modlitby. Modlitba není to, že někam něco nasypu a něco z toho získám. Není to magie,“ připomíná katolický kněz Pavel Pola.

