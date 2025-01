„Lovkyně mafiánů“ novou šéfkou žalobců. Proč si Blažek vybral právě Bradáčovou a co chystá za změny

„Po odstoupení nejvyššího státního zástupce pana doktora Stříže je volba paní doktorky Bradáčové naprosto logická (…)“

Je to naprosto logická volba – tak zdůvodnil premiér Petr Fiala (ODS), proč vláda schválila novou šéfku Nejvyššího státního zastupitelství Lenku Bradáčovou, od 1. dubna letošního roku.

„(…) Paní doktorka Bradáčová má dlouholetou praxi (…)“

Pan premiér věří, že pod jejím vedením bude Nejvyšší státní zastupitelství fungovat nezávisle a efektivně.

„(…) A to je důležité pro zajištění spravedlnosti a právního státu v naší zemi.“ Petr Fiala (ODS), premiér (Český rozhlas, Tisková konference po jednání vlády, 8. 1. 2025)

Bylo rozhodnutí vlády jednomyslné?

Ano, prý bylo a pan premiér doufá, že nezávisle a efektivně nebude fungovat jenom Nejvyšší státní zastupitelství, ale celá soustava státního zastupitelství, těch asi 1200 státních zástupců, které bude mít Lenka Bradáčová nepřímo na starosti. Naše reportérka Jana Karasová se před jednáním vlády ptala ministrů, jestli s jejím jménem souhlasí. A někteří jí řekli, že to je volba Pavla Blažka. Jak se on rozhodne, tak to oni prostě budou respektovat.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) sám o Lence Bradáčové řekl, že je to osobnost, která je respektovaná a která se nebojí, a to ani sociálních sítí nebo médií. To mě třeba zaujalo. Zná velmi dobře svou práci a prý ji navíc umí i vysvětlovat veřejnosti. Chválou na Lenku Bradáčovou po jednání vlády nešetřil ani premiér Petr Fiala. Podle něj, jak už jsi řekl, byla Lenka Bradáčová naprosto logická volba.

Tiskovou konferenci jsem pozoroval celou a přišlo mi zajímavé, že to skoro vyplynulo – tak jak jsem pozoroval Pavla Blažka a poslouchal ho – jako by k tomu paní Bradáčovou trochu přesvědčil.

„(…) Pokud si někdo myslí, že paní doktorka Bradáčová má nějaké obrovské ambice a strašně tu funkci chtěla, to tak úplně není (…)“

Ale že po těch letech na Vrchním státním zastupitelství v Praze by už mohla převzít větší odpovědnost.

„(…) Prostě po nějaké době, kdy vede Vrchní státní zastupitelství v Praze, tak asi není správné, aby nepřevzala vyšší odpovědnost (…)“ Pavel Blažek (ODS), ministr spravedlnosti (Český rozhlas, Tisková konference po jednání vlády, 8. 1. 2025)

Ona sama pak v rozhovoru s novináři tak trochu váhala, zda má říct, kdy přesně nabídka přišla, jak dlouhé to rozhodování bylo, ale řekla, že nebylo krátké.

„Rozhodovala jsem se, myslím, přiměřenou dobu, nebylo to krátce.“

Ano, přesně tak.

„Státní zastupitelství je orgánem, kde působí celá řada špičkových profesionálů (…) Je to instituce, která si uvědomuje svoje místo při hájení spravedlnosti v této zemi, a v tom bych jistě chtěla pokračovat.“ Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně (Český rozhlas, 8. 1. 2025)

Renomé

Pavel Blažek za jmenování přebírá plnou politickou odpovědnost. Přeci jenom nejvyšší státní zástupce, v tomto případě zástupkyně je navržena ministrem spravedlnosti a poté potvrzena vládou. To znamená, že pan Blažek nikoho jiného nenavrhl?

Nenavrhl, ale ono to ani nebylo potřeba. Podle zákona má vládě navrhnout jedno jméno, se kterým se buď vláda ztotožní, nebo ne, což on udělal. Jak jsem ale sledovala veřejnou diskuzi, tak ona se ani žádná jiná jména, než Lenka Bradáčová, moc neobjevovala. Poslanec Marek Benda (ODS) dokonce už v den, kdy Igor Stříž oznámil svou rezignaci, mluvil o Lence Bradáčové jako o favoritce. Abych byla přesná, tak jsem zaznamenala jedno jméno, a to je Adam Bašný – státní zástupce, který se specializuje na organizovaný zločin a terorismus. Teď působí na Úřadu evropského veřejného žalobce. Je však vidět, že nakonec dostala přednost „Cattani v sukních“.

To je její přezdívka?

Ano, tak se občas paní Bradáčové říká. Někde jsem četla rozhovor, že tu přezdívku nemá moc ráda. Já taky ne, ale zkrátka už jí zůstala.

A proč se jí takhle říká?

Je to podle italského seriálu Chobotnice. Cattani byl lovec mafiánů. Má to zdůrazňovat, že je pevná ruka, spravedlnost sama a tak dále.

V minulosti si prošla celou soustavou státních zastupitelství v Česku. I opozice tedy vnímá, že byť je to výběr ministra spravedlnosti, že tam nebylo žádné výběrové řízení, tak to je vhodná kandidátka? Má zkušenosti, renomé…

Jak kdo. Třeba Tomio Okamura (SPD) řekl, že v příchodu Lenky Bradáčové nevidí žádnou pozitivní změnu. Paní poslankyně Helena Válková (ANO) zase říká, že má Lenka Bradáčová určité kvality. Naopak jejímu stranickému kolegovi Radku Vondráčkovi se nelíbí, že neproběhlo žádné výběrové řízení.

„A já jenom doufám, že proběhne nějaké transparentní výběrové řízení. (…)“

Že ministr někoho vybral a vláda schválila, to mu nestačí.

„(…) Je prostě trochu zvláštní, že pár měsíců před volbami tato koalice, která se tím nikdy netajila, chce obsadit post, který bude na sedm let.“ Radek Vondráček (ANO), místopředseda hnutí (Český rozhlas, archiv Daniely Vítů, 7. 1. 2025)

Na to mu Pavel Blažek odpověděl hned na tiskové konferenci po jednání vlády, kdy řekl, že se na toto místo nikdy nedělalo výběrové řízení a považoval by za nesprávné, kdyby se to teď měnilo.

Jinak Lenka Bradáčová je opravdu velmi výrazná osobnost. Málokterá žena z této oblasti spravedlnosti je podle mě takhle známá. Když řekneš Lenka Bradáčová, tak většině lidí se vybaví, kdo to je. To málokdo z této oblasti má.

Ministr spravedlnosti říkal i to, že Lenku Bradáčovou přece nemusí představovat, že ji každý zná.

Celkem pravidelně se umisťuje i v žebříčku nejvlivnějších žen Česka, který sestavuje časopis Forbes. Už několik let po sobě je v Top 10. Současně vede Vrchní státní zastupitelství už třináctým rokem a je to právě její úřad, který dozoruje policejní práci při rozkrývání těch nejzávažnějších trestních kauz. Lenka Bradáčová třeba dozorovala korupční kauzu bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha, ten slavný transfer krabice od vína, kde nebyl alkohol, ale peníze.

Její zastupitelství dozorovalo i kauzu dozimetr…?

Přesně tak, kauzu údajné korupce v Pražském dopravním podniku.

Potom taky Čapí hnízdo.

Ano, obě větve, reklamní i dotační kauzu.

Spekulace

Proč se tě ptám na opozici – když dosavadní nejvyšší státní zástupce Igor Stříž oznamoval svou rezignaci, odpovídal na otázky novinářů na tiskové konferenci, kterou k tomu svolal. Tam říkal, že mezi ním a ministrem spravedlnosti není žádná dohoda.

„(…) Z mého pohledu uzrál nejvyšší čas v té funkci skončit. Není pravda, že by tady byla nějaká dlouholetá dohoda mezi mnou a ministrem spravedlnosti.“ Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce (YouTube, ČTK, 7. 1. 2025)

Když jsem pak ale slyšel v Událostech komentářích Radima Fialu (SPD), tak ten říkal, že může skoro vyloučit, že by žádná dohoda nebyla.

„Já pana Stříže neznám osobně, nicméně téměř vylučuju, že by odstoupil z té funkce bez nějaké dohody (…)“ Radim Fiala (SPD), místopředseda strany (Česká televize, 7. 1. 2025)

Když se pokusím vyzdvihnout spekulace – existují indicie o tom, že by Igor Stříž mohl skončit proto, aby mohla současná vláda nominovat někoho, kdo přečká i vládu příští? Funkce je na sedm let, ale Igor Stříž v té funkci sedm let nebyl.

Rozhodl se rezignovat, protože za jeho působení byla schválena novela zákona o státním zastupitelství, která jednak určuje funkční období nejvyššího státního zástupce a jednak taky znemožňuje vládě, aby ho tak lehce odvolala. Lenka Bradáčová tedy na úřad nastupuje v době, kdy bude těžké ji odvolat, to je jedna věc. A druhá věc, má sedm let na to tam působit.

Jak jsi mluvil o těch domluvách – spekuluje se o tom, že je domluv víc. Třeba server Info.cz popsal, že se prý spolu pánové Stříž s Blažkem domluvili už dávno, že ministr pana Stříže v čele Nejvyššího státního zastupitelství podrží, ale za podmínky, že rezignuje, až bude ten správný čas. A podle něj ten správný čas nastal právě teď, ve volebním roce, aby ještě před sněmovními volbami uvolnil místo právě pro Lenku Bradáčovou, takového „koně“ Pavla Blažka.

Igor Stříž to ale dementoval. Říkal, že důvody rezignace jsou výlučně osobní, rodinné, že to není nic zásadního v tento moment, ale že se to naskládalo. Je to mozaika za nějakou dobu, která se nastřádala. Už prý cítí takovou rutinu. Zároveň chtěl vědět, kdo ho nahradí, protože chtěl, aby to byl kariérní státní zástupce.

To je zajímavé, protože zrovna po oznámení jména Lenky Bradáčové pan Stříž uvedl na sociální síti X, že se spolu s panem ministrem o Lence Bradáčové bavili a že její nominaci vítá.

Třeba Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) reagovala na rezignaci Stříže s tím, že ani neměl být nejvyšším státním zástupcem. Není tajemstvím, že vláda, nebo aspoň někteří její členové, chtěli Stříže odvolat. Mohli to udělat. Pak ale přišla novela o státních zastupitelstvích, teď už je mohou odvolat jen z profesních pochybení.

Z vážných důvodů…

Neodvolali ho. Teprve teď přichází to, že on sám rezignuje po měsíci, kdy se v mnoha médiích objevily spekulace, že čelí nejrůznějším politickým tlakům. Jak to číst?

Nedáváš mi lehké otázky, ale pokusím se to vysvětlit. Igora Stříže do funkce jmenovala ještě předchozí vláda Andreje Babiše v roce 2021. Už tehdy čelil kritice některých politiků, to byla právě třeba paní Pekarová nebo dnešní ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Kvůli komunistické minulosti mimo jiné, protože pan Stříž byl několik let v KSČ.

A taky za minulého režimu působil u vojenské prokuratury. Paní Pekarová Adamová třeba řekla, že jako „předlistopadový vojenský prokurátor a člen KSČ žaloval stovky branců a odvedenců a zároveň jim navrhoval drakonické tresty“. Tehdy paní Pekarová Adamová slibovala, že až se dostane opozice do vlády, tak Igor Stříž na svém místě skončí. Jak jsi správně podotknul, tak neskončil.

Někdo říká, že ho Pavel Blažek nenavrhl odvolat, protože by to tehdy krátce po jeho jmenování mohlo destabilizovat soustavu státního zastupitelství. Někdo zase tvrdí, že Igora Stříže na jeho židli podržela právě dohoda s Pavlem Blažkem o tom, že odstoupí, až mu pan ministr údajně řekne, že je ten správný čas. Nebo tam měl údajně zůstat díky dobrým vztahům, které měl Pavel Blažek s bývalou ministryní spravedlnosti Marií Benešovou a s bývalým prezidentem Milošem Zemanem. Teorií je víc, ale co je pravda, to se asi nedozvíme.

Je ale taky potřeba říct, že Igor Stříž v té době nebyl žádný nováček. Ve veřejné žalobě pracuje dlouhá léta. Po své komunistické éře pracoval na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci, pak deset let jako náměstek tehdejšího nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

Blízkost Lenky Bradáčové a Pavla Blažka zaujala mimo jiné kolegu Ondřeje Kundru z týdeníku Respekt. Ve svém článku se odkazuje na lidi, kteří se s Lenkou Bradáčovou kdysi pustili do očisty státního zastupitelství. Ti prý „kritizují její blízkost s Pavlem Blažkem, politikem netajícím se vazbami na problematické postavy, jako byl bývalý poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlý, nebo s některými jeho kolegy z domovského Brna, kolem nichž justice rozplétá kšeftování s městskými byty“. Co na její jmenování říkají lidé z justice?

Reakce jsou rozporuplné. Informace, že se chystá výměna na postu nejvyššího státního zástupce, koluje už nějakou dobu a už nějakou dobu kolují i reakce na ni. Někteří státní zástupci nejsou z nové role Lenky Bradáčové tak nadšení. Slyšela jsem, že si prý Lenka Bradáčová kolem sebe buduje komunitu lidí, kteří jsou loajální a nikoho dalšího k sobě moc nepouští. Anebo že je spíš taková mikromanažerka. Podobně o tom mluvil i právník a publicista Tomáš Němeček ve vysílání Radiožurnálu. Je ale pravda a s tím se i ztotožňuji, že ten popis, co říkají podřízení, by mohl sedět na kteréhokoliv šéfa. Takže kritiku musíme brát s rezervou.

Revoluce?

Jak zásadní bude změna, která nás letos na jaře čeká? Možná jinými slovy, jak významný ten post v rámci české justice je ve smyslu toho, proč by nás mělo zajímat, že místo Stříže bude Bradáčová?

Je to dost významná pozice. Nejvyšší státní zástupce má pod sebou soustavu, která čítá přes 1200 žalobců. Má pravomoci, jako žádný z těch 1200 lidí. Například může rušit jejich usnesení, pokud jsou nezákonná. Může třeba obnovit zastavená trestní stíhání, může kontrolovat kauzy, které už skončily, nebo může nahlížet do kauz probíhajících. Kromě této kontrolní činnosti má Nejvyšší státní zastupitelství na starosti třeba i to, aby státní zástupci postupovali jednotně, takže hlídá jejich práci. A sleduje i rozhodování soudů nižších stupňů. Třeba když ve stejné věci rozhodly různě, tak může dát podnět k Nejvyššímu soudu, aby dal jasné stanovisko, jak se má rozhodovat. Tak to si myslím, že je docela velká věc.

Nastavení fungování té soustavy státních zastupitelství a ta funkce systémová, kterou zmiňovala i Lenka Bradáčová, ta mě zajímá. Má vizi, jak ji proměnit? Co se může během jejího mandátu změnit?

Má vizi a má jí docela dlouho, články o tom jsem dohledala snad už někdy z roku 2012. Už tehdy prosazovala, aby celá soustava státních zastupitelství nebyla čtyřstupňová, ale jenom třístupňová. Okresní, krajské, vrchní a nejvyšší. To jsou ty čtyři stupně, ze kterých chce udělat tři.

„(…) Jsem dlouhodobě známá svou představou třístupňové soustavy justiční (…)“

Zatím ale neřekla, který stupeň bychom měli škrtnout.

„(…) Protože v tomto směru si myslím, že ani nemusí být navázána na soudy (…)“ Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně (Český rozhlas, 8. 1. 2025)

Takže by to byla obrovská revoluce. Lenka Bradáčová zatím opatrně řekla, že chce otevřít diskuzi. V Česku se už o tom jednou mluvilo, za minulého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který prosazoval to stejné. Tam debata skončila v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení, kde to neprošlo. Uvidíme, jestli to Lence Bradáčové povede. Určitě bude mít spoustu dalších plánů. Věřím tomu, je to velice cílevědomá žena. Když nastupuje na takovou pozici, tak věřím, že má dopředu promyšlený plán. K tomuhle ale řekla, že je pořád státním zástupcem Igor Stříž, a to až do 31. března. Svoje vize a svůj plán tedy představí až potom.

Hlavně první její starostí bude stěhování, protože Nejvyšší státní zastupitelství je v Brně.

Přesně tak. Brno je mimochodem krásné město. Lenka Bradáčová řekla, že to při rozhodování nebylo nejdůležitější kritérium. Samozřejmě to je podstatné, ale není to věc, která by tak ji v rozhodování nutně ovlivnila.

Do 1. dubna je nejvyšším státním zástupcem stále Igor Stříž, Lenka Bradáčová je do 1. dubna stále na Vrchním státním zastupitelství. Co bude potom? Víme, co se týče další kariéry Lenky Bradáčové. Co bude s Igorem Střížem?

Igor Stříž řekl, že se těší, až poseká první jarní trávníček. Takže se asi těší na takové ty obyčejné věci, na které, předpokládám, neměl poslední roky čas.

Mluvil o tom, že to bylo fyzicky i mentálně velmi vyčerpávající.

Věřím tomu. Potom zmínil, že jeho další kroky povedou do advokacie. Jeho syn se svým společníkem má advokátní kancelář v Olomouci, takže jim s tím chce pomoct.

A kdo vystřídá Lenku Bradáčovou na Vrchním státním zastupitelství v Praze? Tam se už podle zákona vypisuje výběrové řízení.

To je zatím s velkým otazníkem. Zatím jsem neslyšela žádné jméno případného nástupce. Uvidíme, kdo se přihlásí.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize a youtubový kanál ČTK.