Ekonom: Hrozí, že kvůli slintavce a kulhavce zkolabuje živočišná výroba. Ceny by šly prudce nahoru

Dosud přijatá opatření proti zavlečení slintavky a kulhavky jsou podle zemědělců nedostačující. Agrární komora vyzvala vládu, aby spustila kontroly všech aut přijíždějících ze Slovenska. „Opatření se musí zpřísnit, protože pro české zemědělství by zavlečení této brutální choroby znamenalo vlastně kolaps celé živočišné výroby. Ceny všech druhů mas by šly prudce nahoru,“ přidává ekonom Tomáš Maier z České zemědělské univerzity. Praha 0:10 4. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Likvidace chovů by podle Maiera mohla vést k zániku řady zemědělských podniků. (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Zemědělce někdy beru s nadhledem, protože si stále stěžují na ceny, na počasí a mají na tom postavený svůj marketing. A jsem jimi kritizován za to, že neberu vážně jejich stesky. Ale v tomto případě si myslím, že ‚řvou‘ ještě docela málo,“ přiznává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tomáš Maier, ekonom z České zemědělské univerzity

Hlavní nebezpečí přitom vidí nikoli v přeshraničním pohybu lidí či automobilové dopravy, ale především v pohybu zvěře. Tomu by ovšem mohly zamezit jen pověstné ostnaté dráty.

Zemědělský svaz varoval, že současná situace kolem nemoci je rájem pro různé dezinformátory. Maier upozorňuje na to, že na Slovensku už začíná docházet ke zpochybňování samotné existence slintavky a kulhavky.

Česko omezí veškerou nákladní dopravu ze Slovenska. Kvůli obavám ze slintavky uvolní jen pět přechodů Číst článek

„Ten virus sám o sobě není smrtelně nebezpečný, šance na vyléčení je u hospodářských zvířat 90 procent. Ale šíří se rychlostí světla a dokáže velmi dobře přežít,“ vysvětluje s tím, že rozšíření nákazy by vedlo k vybíjení obrovských chovů, které jsou u nás poměrně koncentrované.

Ve výjimečných případech se nemocí může nakazit i člověk. „Na univerzitě jsem měl kolegyni, která slintavku a kulhavku začátkem 50. let měla. Osobně mi to říkala, projevovalo se to puchýřky v ústech, ale pro člověka to neznamená žádné nebezpečí, jen malou teplotu. Hlavní problém je rychlost šíření,“ opakuje.

Prevence vs. protekcionismus

Likvidace chovů by podle Maiera mohla vést k zániku řady zemědělských podniků, případně by se začaly věnovat jen rostlinné výrobě, která dnes generuje zhruba dvě třetiny tržeb a v porovnání se živočišnou je jednodušší.

K obnovení výroby rovněž zemědělec musí nakoupit nová zvířata, ta jsou ale z Česka nyní ve velkém vyvážena, v případě hovězího dobytka jde až o dvě třetiny.

„To je velký problém i pro zahraniční obchod. Kilo vepřového v živém stojí třeba 40 korun, ale vyveze se do zahraničí, kde se zaměstnají lidé a zaplatí daně, přičemž zpět se vozí hotové produkty s výrazně vyšší přidanou hodnotou. To se týká všech druhů zvířat i syrového mléka,“ upozorňuje ekonom a glosuje, že „největším problémem českého zemědělství je české potravinářství“.

10:25 Šéf agrárníků jižní Moravy: Opatření na slintavku a kulhavku nestačí. Musíme nonstop sprchovat auta Číst článek

Objevily se i návrhy na plošný zákaz dovozu i transportů živých hospodářských zvířat přes naše území. V případě zemí, kde se nemoc nevyskytuje, k tomu ale Maier nevidí důvod, šlo by o bariéru mezinárodního obchodu.

„Agrární komora hájí zájmy českých zemědělců a chce je chránit před konkurencí. V důsledku ale tato protekcionistická opatření dopadají na konečného spotřebitele, kterému se zvyšuje cena,“ uzavírá.

Jak české zemědělce zasáhnou nová americká cla? Poslechněte si celý rozhovor výše.