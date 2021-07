Od vesnic po velká města. Podívejte se, jak se očkuje ve vaší obci

Zástupci kraje, občanských iniciativ a Fakultní nemocnice v Ostravě se proto domluvili, že příští týden vyjedou mobilní očkovací týmy do tří vytipovaných lokalit: Jablunkova, Osoblahy a Vítkova.

Na čtvrteční odpoledne je pak naplánovaný výjezd do vyloučené lokality přímo v Ostravě, potvrdila Radiožurnálu mluvčí fakultní nemocnice Iva Piskalová. „Je to ulice Jílová. Bude tam také tým připravený vysvětlovat lidem, proč je důležité se nechat očkovat,“ popsala.

Nízkou míru proočkovanosti řeší také ve východní části Pardubického kraje. Tam by měl v příštích týdnech dorazit očkovací kamion. Podle hejtmana Martina Netolického (ČSSD) zamíří mimo jiné do Lanškrouna, v oblastech Lanškrounska a Moravskotřebovska je proočkovanost v kraji nejnižší.

„Do konce týdne kamion pomáhá v Pardubicích, po regionu by měl vyrazit příští týden ve čtvrtek. Ze sedmi míst jsme byli kontaktováni přímo starosty a samosprávami, s tím, že mají zájem o očkovací kamion,“ vysvětlil Netolický.

Podle zjištění Radiožurnálu naopak nebudou mobilní týmy vysílat například v Jihočeském kraji, kde je nejnižší proočkovanost v okolí Kaplice a Benešova nad Černou. Kraj obce podle krajského očkovacího koordinátora Petra Studenovského oslovil, ale o mobilní týmy prý prostě nebyl zájem.

Navyšovat počet mobilních týmů zatím nebude ani Plzeňský kraj. Chce ale vytipovat vyloučené lokality, kam by mohli lékaři s vakcínami zajet.

Posílení mobilní očkovacích týmů zatím neplánuje ani Olomoucký kraj, kde je nízká proočkovanost zejména na Jesenicku. Nejdříve je podle krajské koordinátorky Jarmily Kohoutové nutné situaci zmapovat. Pokud bude o vakcíny v odlehlých oblastech zájem, vyjedou do nich zdravotníci.

Chorvatsko i Senior Point

Z dat ÚZIS plyne, že se situace různí obec od obce. Například v Pohorské Vsi na Šumavě je naočkovaných jen 43 procent obyvatel, mezi padesátníky dostalo vakcínu jen asi 34,5 procent místních, naočkovaná není přibližně čtvrtina lidí nad 60 let. Ve vesnici, která leží přímo na hranicích s Rakouskem, žije asi 350 lidí. Podle nezávislého starosty Jiřího Křiklavy ale lidé o očkování zájem mají, navíc se je obec snaží motivovat.

„Vypravili jsme autobus do Chorvatska a jako podmínku jsme dali očkování proti covidu. Chtěli jsme tím očkování podpořit,“ vysvětlil Křiklava.

Velmi dobré výsledky hlásí v Havlíčkově Brodě, alespoň první dávku vakcíny tu dostalo 86,8 procenta lidí nad 60 let. „Očkování u nás probíhalo v havlíčkobrodské nemocnici, která má velmi dobrou pověst, tak to může být i tím,“ komentoval to senátor a starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (ODS).

„Navíc tu máme velmi schopný Senior Point, neziskovou organizaci, která se staršími lidmi pracuje a kromě výletů je i informuje. To nejspíš také pomohlo,“ odtušil Tecl.

Naproti tomu v Lesné na Tachovsku je naočkováno jen 40 procent lidí nad 60 let. Podle starosty Kamila Pečenky (za KSČM) nemá značná část občanů Lesné ve vakcínu důvěru. „Zatím čekají, jaké to bude mít následky. Hodně mladších lidí si taky není jistých, jestli je to nutné. Já sám mám v sobě obě dávky, ale nikoho přesvědčovat nebudu,“ uzavřel.