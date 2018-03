5. 10. 2016 |Václav Štefan |Zprávy z domova

V nových sociálních a dostupných bytech by mohlo najít domov 200 až 250 tisíc lidí. Odhaduje to ministerstvo práce, které minulý týden poslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona o sociálním bydlení. Už teď je ale jasné, že obchod s chudobou neskončí minimálně do roku 2020. Systém by měl totiž nabíhat postupně a v ohrožení je navíc i termín jeho startu příští rok na podzim.