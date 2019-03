Odkud pochází nejvíc vězňů a jak je na tom vaše obec? Mapa ukazuje ohniska kriminality

„Příležitosti pro páchání kriminality jsou v prostoru rozmístěné extrémně nerovnoměrně. V některých regionech Česku se vyskytuje daleko menší počet kriminálních příležitostí a důvodů s trestnou činností začít,“ komentuje mapu sociální geograf Martin Šimon, který prostorové vzorce kriminality dlouhodobě studuje.

Mapa ukazuje místa trvalého pobytu vězněných osob. Ta se mohou lišit od míst, kde ke zločinům dochází. Většina se jich totiž odehrává ve velkých městech – jen v Praze evidují policisté třetinu všech tuzemských trestných činů.

Příjmová chudoba cti netratí

V mapě se proto vyplatí sledovat širší trendy, ne ojedinělé lokální výstřelky. „Zvýšený podíl vězňů je logický v regionech, které mají zvýšený výskyt i jiných negativních sociálních jevů. Jsou to regiony, kde se propojuje nezaměstnanost, rozvodovost a různé další atributy sociální exkluze,“ přibližuje Šimon.



„Nejsou to nutně regiony, které by byly chudé z hlediska příjmů. V Česku máme spoustu chudých regionů, typicky na Vysočině. A tam je kriminalita i počet vězňů relativně zanedbatelný.“

Na opačném konci škály jsou severozápadní Čechy a sever Moravy. Vyšší hodnoty podílu vězňů jsou vidět jak na Bruntálsku coby venkovském regionu, tak ve třetím nejlidnatějším městě Ostravě. Ve venkovských obcích okolo Ostravy jsou hodnoty podprůměrné, naproti tomu v Ústeckém kraji jsou zvýšené hodnoty ve městech i v menších vesnicích okolo.

„Spousta lidí vnímá tyto regiony velmi podobně, ale jak ukazuje i tato mapa, jsou mezi nimi rozdíly. Jedním z těch diametrálních, který byl dlouhodobě vidět v datech, je, že Ostravsko má z řady historických důvodů v průměru vyšší míru vzdělanosti oproti Ústecku,“ říká sociolog Šimon.



„Severní část Olomouckého kraje je region, který byl po druhé světové válce vysídlený. Je tam menší počet obcí, které jsou relativně málo zalidněné. Není tam žádné velké centrum, které by nabízelo pracovní příležitosti a dlouhodobě je to jeden z regionů, kde jsou nízké mzdy, málo pracovních příležitostí a v minulosti tam byla v důsledku krachu řady firem dlouhodobě vysoká nezaměstnanost. To může být jeden z faktorů, které pravděpodobně přispěly k tomu, že si část tehdejších obyvatel regionu vyzkoušela kriminální kariéru. V severních Čechách je to v důsledku ekonomických problémů transformace velmi podobné.“

Jak upozorňuje, v současnosti je ve většině regionů velmi nízká nezaměstnanost - jednu z nejnižších v EU -, takže tento typ motivace opadá. „Naopak ke kriminalitě může vést jiný typ sociálních problémů vyplývajících z exekučního byznysu. Lidé z regionů, které jsou v současnosti nadměrně postiženy exekučním byznysem, mají vyšší pravděpodobnost, že se dostanou do bezvýchodné životní situace, a že někteří z nich zvolí kriminální dráhu,„ domnívá se Martin Šimon.

Největší obec bez vězňů: Bystřice u Jablunkova

Při čtení mapy je potřeba vzít v úvahu obvyklou délku trestů: spíš než o současné kriminalitě vypovídá o situaci před několika lety, kdy byly trestné činy spáchány. “Ukazuje tedy, ve kterých regionech byly příhodné podmínky pro start kriminální kariéry zhruba před deseti lety.„

Protože má Česká republika přes 6000 obcí – a tři čtvrtiny z nich mají méně než tisíc obyvatel – vystupují některé z mapy jen náhodou. Například Županovice v okrese Jindřichův Hradec mají jako jediná obec více než tříprocentní podíl vězňů. Pečlivější pohled ale ukáže, že celá vesnice má 65 obyvatel a shodou okolností dva z nich jsou právě ve výkonu trestu.

“Může to být zajímavost pro čtenáře, ale z hlediska statistiky a analytických výzkumů vězeňské populace to je informace, která je sice extrémní, ale věcně není podstatná,„ vysvětluje sociolog.

Důležitější podle něj je uvědomit si, že víc než polovina obcí nikoho ze svých trvale hlášených obyvatel ve vězení nemá. Tou nejlidnatější z nich je Bystřice u Jablunkova, jediná obec z kategorie nad 5000 obyvatel, ve které vězeňská služba neeviduje místo pobytu žádného z uvězněných.

“Obce, kde je vyšší míra kriminality, se nejčastěji dostávají do centra pozornosti. My bychom se ale z hlediska prevence kriminality měli zajímat i obce, které mají výrazně podprůměrný počet vězňů. Co dělají jinak, že tam ten problém nevzniká?„ ptá se Šimon.

Přeplněné věznice

Z deseti a půl milionu obyvatel České republiky je podle dat Vězeňské služby za mřížemi 21 674 lidí, z toho drtivá většina ve výkony trestu, 1766 ve vazbě a 86 v detenci.