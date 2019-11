Stát musí dávat více peněz neziskovým organizacím, říká Válková. Za jejich špatný obraz viní politiky

Důvěra veřejnosti k neziskovým organizacím podle průzkumů klesá. Změnit to chce vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková, podle které za pokles mohou poměrně hodně i politici, kteří jsou závislí na hlasech svých voličů. Válková, která byla v minulosti ministryní spravedlnosti za ANO, byla hostem pořadu 20 minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 12:56 5. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní zmocněnkyně pro lidská práva a exministryně spravedlnosti Helena Válková | Zdroj: Úřad vlády ČR

Sociální služby – péče o rodiny, staré lidi, nemocné, umírající, ale i v oblasti porodnictví – podle Válkové vyplňují mezery, které stát nedovede zaplnit. „Nevěděla jsem, že některé nestátní organizace doslova a do písmene zachrání životy dětí a dospívajících,“ říká Helena Válková pro Radiožurnál o agendě, kterou má nyní na starosti.

Proč se ozývá z nejvyšších politických míst tolik odsudků na adresu neziskových organizací? A dojde k ratifikaci Istanbulské úmluvy?

Každá vláda má podle ní své priority, a ačkoli ani minulý, ani současný premiér tuto oblast nezanedbali, lidé jako ministr pro lidská práva nebo zmocněnec pro lidská práva na to měli daleko více upozorňovat. „Možná nedostatečně zdůrazňovali význam těchto organizací,“ míní Válková.

Role neziskových organizací je podle ní důležitá a měli by na to upozorňovat předsedové či další lidé z vedení politických stran. „Myslím si, že tohle jsme všichni, všechny politické strany v posledním období, snad až na výjimky, abych se někoho nedotkla, trošku opomněli,“ vytýká.

V Česku jsou tisíce neziskových organizací, těch aktivních v každé oblasti jsou ale stovky. Z toho minimálně dvě třetiny až tři čtvrtiny jsou podle bývalé ministryně nenahraditelné. „Existují ale i nestátní, neziskové organizace, které toho moc nevykonávají,“ upozorňuje s tím, že to neznamená, že pracují špatně.

Rozhodnout, které neziskovky si peníze zaslouží, podle exministryně nelze jinak než evaluačním výzkumem, který by provedla nezávislá organizace. To se ale v současné době neděje, přestože jde o jediný způsob, jak získat „tvrdá data“. Válková je podle svého vyjádření bude potřebovat i k tomu, aby mohla ostatní přesvědčit, že peníze vynaložené na činnost neziskových organizací nejsou zbytečné.

A o kolik více peněz by měly neziskové organizace dostávat? „Kdyby každý rok přibylo deset procent, tak by to bylo dobré,“ říká Válková. „Máme více starších lidí, máme bohužel více nemocných lidí. Bohužel máme taky jednu z nejvyšších rozvodovostí, děti potřebují pomoc a stát to prostě nezvládá,“ vysvětluje důvody, proč jsou peníze potřeba.