Pozor na ‚lovce nehod‘. Lyžaři by si na hory měli přibalit jak pojištění cestovní, tak i odpovědnosti

Blíží se jarní prázdniny a řada Čechů vyrazí na lyže do zahraničí. Sportování ale někdy končí i úrazy. A jejich léčba se může v případě, když turista není pojištěný, pěkně prodražit. Podle pojišťoven, které Český rozhlas oslovil, můžou vyjít i na stovky tisíc korun. Praha 10:17 2. února 2024

„Jelikož jezdíme freeride, mimo sjezdovky, v létě se pohybujeme mimo značené cesty, lezeme po ferratách, hledali jsme něco, co by nám pomohlo zajistit, abychom se cítili bezpečně,“ zdůvodňuje Milan Lebeda, proč se rozhodl pro celoroční pojištění zdraví i odpovědnosti. Platí všude v Evropě a využívá ho celá jeho rodina.

Kromě tohoto běžného pojištění si ale připlatil i to speciální. V něm jsou zahrnuté i záchranné akce a platí po celém světě. „Pojištění do zahraničí od banky je v rámci programu, který máme, to je zadarmo a balíček na vyprošťovací akce stojí tři tisíce korun ročně pro všech pět členů,“ dodává Lebeda.

Právě úrazy v zahraničí – v případě, že člověk není pojištěný – se mohou podle pojišťoven, které Český rozhlas oslovil, vyšplhat i na desítky až stovky tisíc korun, jako to bylo například u lyžaře v Itálii, který si na sjezdovce zlomil pánev a kyčelní jamku. „Bylo potřeba ho stabilizovat a provést přípravu na chirurgickou operaci, protože se jednalo o odkladnou operaci, tak byl následně za nepřetržitého dohledu lékaře převezen pozemní ambulancí do spádové nemocnice v České republice. Náklady celého zásahu se vyšplhaly na více než 200 tisíc korun,“ přibližuje mluvčí pojišťovny Allianz Marie Petrovová.

Pojištění odpovědnosti

Češi, kteří míří do zahraničí, by měli podle pojišťoven uzavřít i pojištění odpovědnosti. Z toho se platí náhrada škody v případě, že klient způsobí škodu někomu jinému. V Itálii na sjezdovkách je takové pojištění povinné, upozorňuje mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek.

„Z našich zkušeností víme, že zejména naši alpští sousedé jsou zvyklí jakékoliv újmy, které jim jiný lyžař či snowboardista způsobí, tvrdě vymáhat. Výjimkou nejsou ani případy, kdy soudní cestou požadují náhradu škody i po dětech. Nejde přitom o malé částky, ale o tisíce i desítky tisíc eur,“ dodává.

V případě, že si lyžař nebo třeba snowboardista na sjezdovce způsobí úraz, měl by se – pokud to jeho stav umožní – okamžitě spojit s asistenční službou. „Tam to zvedne operátor, který s vámi probírá to, co vlastně potřebujete. Jestli jste už v daném zařízení, jestli potřebujete někam převézt. Případně se k tomu dostává lékař, který s vámi konzultuje stav, vyžádá si zdravotnickou dokumentaci,“ radí mluvčí Česká asociace asistenčních společností Aleš Povr.

Lovci nehod

Asistenční služby hlídají i to, že zraněného k ošetření odvezou do smluvního zařízení. Tedy do nemocnice, se kterou má jeho pojišťovna uzavřenou smlouvu. A neskončí tak třeba u takzvaných lovců nehod. Mezi ně se podle asociace řadí některé zahraniční soukromé kliniky zejména v Itálii a Rakousku. Mohou totiž zraněného například zbytečně operovat – a zákrok po něm chtějí hned zaplatit.