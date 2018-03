27. 2. 2016 |Luděk Hubáček |Zprávy ze světa

Dopravci jezdící do Velké Británie čím dál častěji řeší škody na vozidle i na zboží. Mohou za to uprchlíci, kteří se ve francouzském Calais snaží za každou cenu dostat do kamionu, aby je odvezl do Anglie. Některé události pokryje pojištění, ostatní náklady ale musí zaplatit dopravce nebo zákazník.