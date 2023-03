Po důstojníkově tváři přelétl zmatený výraz. Co měl také dělat, když jeho cvičícím příslušníkům hradní stráže věšely dospívající dívky z nedalekého gymnázia kolem krků věnce z květů? Nakonec, celý zrudlý, zavelel k ústupu do kasáren. Desetiletá éra prezidenta Václava Havla přinesla řadu neopakovatelných situací. Zatímco jedni dobu plnou možností využili k růstu společnosti, jiní hrabali jen pro sebe. Jaký vliv na společnost měl prezident Havel?

„Naší hlavní chybou byla pýcha,“ pronesl Václav Havel v Rudolfinu před předními politiky v čele se šéfem vlády Václavem Klausem, do té doby premiantem ekonomické transformace, který si ta kritická slova vzal velmi osobně.

Prezidentské dekády: jak prezidenti ovlivnili svoji dobu Ve středu skončí destileté období, kdy byl prezidentem Miloš Zeman. Během třicetileté existence mělo Česko tři prezidenty - vedle Zemana ještě Václava Havla a Václava Klause. Server iROZHLAS.cz nachystal třídílný seriál o tom, jakým způsobem prezidenti ovlivňovali českou společnost a jaký odkaz po nich zůstává.

Byl soumrak roku 1997, konec prvního Havlova prezidentského období a Česko se po pěti letech nadšení ze svobody a kapitalismu zmítalo v krizi. Havel, kterému lékaři zachránili v roce 1996 život, když mu odstranili kvůli nádoru část pravé plíce, se pokusil kritickým vystoupením pohnout těmi, kteří zemi vedli.

„Kolegové politici mu vyčítali ten projev, ale pro mě jako pro občana to byl nesmírně důležitý počin, že to vyslovil nahlas. Byl velmi schopný rozpoznávat to podstatné, co je potřeba sdělit národu. A to je přesně ta neformální úloha prezidenta, která je mnohem důležitější než některé formální záležitosti,“ říká Zuzana Roithová, tehdy ředitelka pražské vinohradské nemocnice, která se necelý měsíc po projevu stala ministryní zdravotnictví v úřednické vládě Josefa Tošovského.

„Proklamovaný ideál úspěchu a zisku byl zesměšněn, protože jsme dopustili, aby tu vznikl stav, v němž se nejúspěšnějšími stávají ti nejnemravnější a největší zisk mají nepotrestaní zloději,“ podotkl mimo jiné Havel ve slavném rudolfinském projevu, který rozdělil politiky. Jedni jej kritizovali, jiní mu nadšeně tleskali.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Václav Havel o významu kultury lidských vztahů, o kultuře politického života - Rudolfinský projev (9. prosince 1997)

Devadesátá léta se nesla v duchu opojení svobodou. Zdálo se, že vše je možné a prakticky vše je dovoleno. Společnost pak v poněkud bolestivém hledání vytyčovala hranice, co už je nezákonné. Mnohdy se zpožděním.

Byla to doba, kdy se v trafikách vedle žvýkaček prodávala pornografie, kdy si oficíři nebyli jistí, co mohou a co ne, a tak se raději drželi zpět, kdy podnikatelé nosili kufříky s penězi připoutanými k zápěstí, kdy studenti mohli bez obav z kritiky nosit jakékoli oblečení či účes, doba, kdy si každý mohl konečně říkat veřejně jakoukoli volovinu a všichni byli nadšení, že je to možné, doba, kdy se začalo experimentovat s drogami všeho druhu, časy, kdy vznikala politická satira, ať už to byli Gumáci na Nově nebo Česká soda v České televizi...

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Václav Havel o kupónové privatizaci a o tom, že se Češi nemají bát experimentovat (Archiv ČT)

„Bylo to úžasné období plné energie, možností, nápadů. A také období, kdy lidé, kteří v sobě neměli nějakou morálku... A mně to říkal táta v prosinci 89: ‚Hele nejásej, tady budou žít ti samí lidé jako před dvěma měsíci, kdo byl šmejd, zůstane šmejdem, a bude to trvat dvě generace, než se z toho společnost dostane.‘ A přesně to se stalo,“ popisuje Šimon Pánek, spoluzakladatel humanitární organizace Člověk v tísni, který v listopadu 1989 patřil ke studentským vůdcům během sametové revoluce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Václav Havel o ekologii na Dobříšském zámku (Archiv ČT)

„Regulace byla slabá, nemyslím jen zákony, ale i širší regulatorní rámec. Byl to tak trošku divoký východ. A na druhé straně to bylo období, kdy vznikaly vysoké školy, galerie, podnikaví lidé založili skvělé firmy, vznikly ‚nevládky‘, Václav Havel nás vrátil na mapu světa jako zajímavou zemi s nápady a určitou kuráží,“ podotýká Pánek.

Na startu, v roce 1993, měla Česká republika oproti ostatním postkomunistickým zemím velkou výhodu, měla v čele dva muže, kteří sklízeli obdiv a uznání doma i ve světě: prezidenta Havla a premiéra Klause.