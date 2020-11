Muž si dítě našel přes nemocniční počítač, na útěku ho znásilnil. ‚Nejsme vězení,‘ říká ředitelka léčebny

Téměř po roce pražští kriminalisté uzavřeli případ uprchlého pacienta Psychiatrické nemocnice v Kosmonosech a státní zástupkyně podala obžalobu. Muži hrozí až dvanáctiletý trest. Jednačtyřicetiletý chovanec léčebny si na internetu vyhledával chlapce, kde je sexuálně obtěžoval. Jednoho z nich pak během útěku ze zařízení znásilnil. Podle ředitelky Psychiatrické nemocnice v Kosmonosech Dany Kolářové její ústav nepochybil. Praha/Kosmonosy 6:51 9. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté nejprve řešili opakované útěky pacienta z léčebny a to, že vyhledával děti na internetu | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

Jednačtyřicetiletý pacient Psychiatrické nemocnice v Kosmonosech Josef U. je obžalovaný z toho, že přímo z léčebny vyhledával na internetu nezletilé chlapce, psal si s nimi o sexu, posílal jim intimní videa a fotografie a ty žádal od nich. Jednoho z nich pak podle obžaloby na útěku z léčebny znásilnil. Podle zjištění Radiožurnálu byl přitom na sexuologickém léčení proto, že už před tím znásilnil jiné dítě.

Na případ, který odhalil nedokonalosti systému psychiatrické péče, upozornil Radiožurnál letos v únoru. Téměř po roce pražští kriminalisté uzavřeli vyšetřování případu a státní zástupkyně podala obžalobu.

Muž je obžalovaný z pěti trestných činů. „Kriminalisté ho viní ze znásilnění nezletilého chlapce, ohrožování výchovy dítěte, zneužití dítěte k výrobě pornografie, z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání," vyjmenoval mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Z maření výkonu úředního rozhodnutí viní policisté muže proto, že svými útěky porušoval ochrannou léčbu, kterou mu nařídil soud. Tím také vyšetřování na konci loňského roku začalo. Policisté totiž nejprve řešili opakované útěky pacienta z léčebny a to, jak vyhledával děti na internetu.

Postupně zjistili, že muž přímo z léčebny komunikoval nejméně se šesti dětmi. Nejmladšímu bylo teprve osm let. Muž se údajně snažil zametat stopy a komunikaci s nezletilými chlapci vymazal, když se dostal k nemocničnímu počítači, ke kterému mají pacienti přístup pod dohledem personálu. Kriminalisté ale data obnovili a komunikaci obviněného muže s dětmi se jim podařilo zrekonstruovat.

Během vyšetřování kriminalisté navíc zjistili, že pouze si s dětmi psát deviantovi nestačilo. „S jedním z chlapců se stíhaný muž v době, kdy byl na útěku z ústavního sexuologického léčení, sešel a znásilnil ho,“ řekl policejní mluvčí Jan Daněk.

Josefa U. z Prahy zastupoval nejprve advokát Richard Polma, který sdělil, že jeho klient na obvinění nijak nereagoval. „V přípravném řízení odmítl vypovídat,“ řekl Polma. Od léta obviněného muže zastupuje advokátka Michaela Velechovská, která ale nechtěla odpovědět na dotaz, co její klient říká na obžalobu. „Nebudu se vyjadřovat, mám povinnost mlčenlivosti ze zákona, takže nemohu činit žádné vyjádření bez souhlasu klienta,“ řekla.

Muž je od loňského prosince ve vazbě. Předminulý týden mu ji Městský soud v Praze prodloužil, důvodem byla obava, že uprchne a bude se skrývat nebo bude dál páchat to, kvůli čemu je stíhaný. Pokud soud rozhodne, že je vinen, hrozí mu v krajním případě až dvanáctiletý trest.

Obžalovaný muž přitom už dříve spáchal stejný trestný čin. „V minulosti byl stíhán pro mravnostní trestnou činnost – znásilnění. A ano, bylo to také na dítěti,“ potvrdil policejní mluvčí Jan Daněk. A podle informací Radiožurnálu to byl také důvod, proč mu soud nařídil sexuologické léčení v Psychiatrické nemocnici v Kosmonosech.

„V této souvislosti apelujeme na rodiče, aby více věnovali pozornost svým dětem a měli přehled s kým komunikují,“ podotkl policejní mluvčí Jan Daněk.

Nejsme vězení

Jak je možné, že se muž podle obžaloby dostal v kosmonoské léčebně na internet a mohl vyhledat další děti? Snadno. Podle ředitelky Psychiatrické nemocnice v Kosmonosech Dany Kolářové je v areálu internet dostupný a to i pro pacienty, kteří se k němu připojují přes mobil. O tom, kdo může mít mobil a díky němu i přístup na internet, rozhoduje zdravotní stav každého pacienta. A odepřít někomu mobil není podle Kolářové jednoduché.

„Možnost pacientů ve styku s vnějším světem jako je mobil, internet, návštěvy, vycházky, korespondence může být za přísně daných podmínek limitována, avšak vždy individuálně podle zdravotního stavu, a to obvykle jen dočasně,“ sdělila.

A i kdyby měl někdo mobil zakázaný, těžko mu podle Kolářové zabránit, aby si ho půjčil od jiného pacienta, případně od někoho z „vnějšku“. „Půjčování, skrývání a pašování mobilních telefonů nezabráníme. Nemocnice k tomu nemá síly, prostředky ani zmocnění. Naše sestry sice ze zkušenosti umějí hledat, ale někdy musíme v případě nedovolených předmětů na odděleních ochranného léčení použít i služeb Policie ČR. Samozřejmě bez záruky, že za hodinu nebo za den nenastane na tomtéž místě či na jiném podobně nežádoucí stav,“ popsala ředitelka Kolářová.

Podobně Kolářová odpověděla na dotaz, jak je možné, že muž mohl utéct a že nebyl více hlídaný. Zvlášť, když už před nástupem na léčení ukázal, jak je nebezpečný, když znásilnil dítě. „To neovlivníme, my nejsme vězení. Pacienti u nás plní program a normálně mají po nějaké době vycházky, jak do areálu, tak samostatně,“ řekla.

„Nic jsme neporušili“

Podle informací Radiožurnálu ale dotyčný muž neměl povolenou vycházku. Utekl při úklidu oddělení, což je běžná součást pracovní terapie. A údajně to nebylo poprvé. „No, my nemáme ploty, nemáme ochranku, nejsme vězení, nejsme zadrátovaný. Jsme normální nemocnice, takže, jak tomu máme zabránit?“ reagovala Kolářová.

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy po útěku zmíněného pacienta nepřijala žádná bezpečnostní opatření, podle ředitelky Kolářové ani nemohla. „My jsme nic neporušili. My jsme pracovali tak, jak máme. I personál na tom oddělení,“ řekla.

A můžou udělat víc pro zajištění pacienta, tedy nad rámec svých povinností? I na to má Kolářová jednoznačnou odpověď: „Nemáme co, my jsme nemocnice, my nemáme možnost dělat další opatření. Pořád se na nás tlačí, na nějaká opatření, ale to my udělat nemůžeme. My mu tady na základě rozhodnutí soudu dáváme šanci, že si uvědomí svoje jednání a bude se chovat jinak. Proto máme specializované léčebné programy, nic jiného dělat nemůžeme,“ vysvětlila.

A odkázala na to, že do kosmonoské psychiatrické nemocnice poslal dotyčného muže soud na základě posudku znalce, který má posoudit všechna rizika.

Soudy sice mohou společnost ochránit před nebezpečným člověkem tím, že ho pošlou do časově neomezené zabezpečovací detence, což jsou léčebné ústavy s vězeňským režimem v Brně a Opavě. Jenže to je krajní řešení, k němuž může soud sáhnout jedině na základě posudku znalce, pokud ten dojde k závěru, že ústavní léčení v psychiatrické nemocnici k ochraně veřejnosti nestačí.

Reforma psychiatrické péče

Když Radiožurnál letos v únoru na případ upozornil, tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) připustil, že ochrana společnosti není dostatečná. Stejně jako podle něj není dost efektivní ani psychiatrická péče o pacienty. Změnit by to měla reforma péče o duševní zdraví.

Jak by měla vypadat, přiblížil ředitel Psychiatrické nemocnice v Bohnicích Martin Hollý, jenž je jedním z odborníků, kteří se podílejí na vzniku reformy. Podle něj se počítá například s oddělením pacientů, jimž soud nařídil ochranou léčbu, od ostatních v psychiatrických nemocnicích a vytvoření uzavřených pavilonů, ve kterých by byli více hlídaní.

Součástí reformy má být podle Hollého několikastupňové zabezpečení tak, aby pacienti, jejichž léčba by na hlídaném oddělení probíhala bez problémů, mohli přejít na oddělení s mírnějším režimem a nakonec odejít domů do ambulantního léčení.

Psychiatrické nemocnice nyní pracují na vytvoření specializovaných odděleních a odborníci debatují nad tím, jak v těchto pavilonech zajistit hlídání rizikových pacientů. Kromě toho se chystají pilotní týmy odborníků, zdravotníků, pracovníků sociálek a probační a mediační služby, kteří budou dohlížet na ambulantní léčbu pacientů. Reforma se připravuje už několik let, kdy bude hotová, však zatím není jasné.