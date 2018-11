Falešných nařčení ze zneužívání dětí při rozvodech přibývá. Podle sexuologa se z toho stala móda

Policejní vyšetřování, vazba, návštěva psychiatra i sexuologa. To většinou čeká muže podezřelé ze sexuálního zneužití dítěte. Nařčení se stále častěji objevuje na stole soudců, kteří rozvádějí manželství. Obvinění z pedofilního chování může znamenat odstřižení jednoho z manželů od dítěte. Radiožurnál našel znalce z oboru sexuologie, který na vyžádání soudů vyšetřoval přes 100 otců, jež z obtěžování dětí nařkly během rozvodového řízení manželky. Praha 13:50 5. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Loni se podle dat Českého statistického úřadu rozvedlo skoro 26 tisíc párů. Necelá polovina z nich má nezletilé děti | Zdroj: Profimedia

„Stalo se módou obviňovat partnera. Je to trend, který neprospívá nikomu – nejméně dětem,“ říká Radiožurnálu sexuolog a soudní znalec Ondřej Trojan.

Při vyšetření, kterému se říká sexodiagnostika, u zkoumaných otců sexuální odlišnost nikdy nezjistil.

„Mám v ruce senzor, který se skládá ze dvou ocelových pásků, nasazuje se to ke kořeni penisu. Tady je poté přístroj, do kterého se kabel připojí,“ ukazuje kovový kroužek, když líčí, jak vyšetření vypadá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý příspěvek o rozvodových bojích

Kroužek se nasazuje na pohlavní úd mužům, u nichž posuzuje, zda jde o devianty.

Na monitoru pak pacienti – v případě podezření na pedofilii – sledují obrázky s nahými dětmi. Senzor následně přenáší tlak v penisu přes kabel do počítače, který vyhodnocuje případnou vzrušivost.

Přístroj, který se k vyšetření používá, se jmenuje falopletysmograf. „Sexuální reaktivita se u mužů měří tak, že se zjišťují změny objemu penisu při expozici různých obrázků. Máme snímač i pro ženy, ten se dává na vulvu. Obrázky zobrazují postavy od kojenců až po dospělé, celkově se to statisticky hodnotí,“ dodává.

'Rozvod, rozvod, rozvod.' Indický soud zablokoval kontroverzní praxi muslimských mužů Číst článek

Soud kvůli saxofonu

Nařčení ze sexuálního zneužívání, o nichž mluví, může vyústit i v omezení kontaktu otce s dítětem na dlouhou dobu.

„Bohužel případy jsou často bagatelizovány jako jeden z prostředků, jak degradovat druhého partnera, snížit jeho procesní postavení,“ vysvětluje Radiožurnálu advokátka Ivana Spoustová.

Předsedkyně Sdružení na ochranu ohrožených dětí Marie Vodičková doplňuje, že se tak zlehčuje celé téma sexuálního zneužívání dětí. Můžou se ještě víc bát svěřovat.

Tradice a čest versus násilí a pouta: 11letá Amal bojuje za rozvod s násilníkem, chce zpátky do školy Číst článek

„Je to velmi smutné, protože zneužívaných dětí jsou desetitisíce. Většina dětí se s tím vůbec nesvěří, jen trpí. To je naprostá tragédie,“ popisuje.

Vztahy mezi rodiči se snaží zlepšovat třeba Magdaléna Skřivánková, která nabízí mimo jiné asistované předávání dětí. Naráží na extrémní situace, kdy končí u soudů i nepochopitelné spory.

„Když se budou dávat k soudu, tak to smír nepřinese. Mám rodiče, kteří se druhý rok soudí o to, jestli jejich dítě bude hrát na klarinet, nebo saxofon. Takže dítě už dva roky nehraje na nic. Vypadá to absurdně, ale kde je tady zájem dítěte? Zájem dítěte je, aby chodilo do hudebky, protože chce,“ vysvětluje.

Loni se podle dat Českého statistického úřadu rozvedlo skoro 26 tisíc párů. Necelá polovina z nich má nezletilé děti.